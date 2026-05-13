CNY Бирж.10,781-0,63%LIFE2,865-0,69%CHKZ16 650+0,3%IMOEX2 685,31-0,17%RTSI1 146,46-0,17%RGBI119,46-0,03%RGBITR782,25+0,01%
Бизнес

«О'кей» завершила делистинг ГДР с биржи AIX

Ведомости

Группа компаний «О'кей» (O`Key Group S.A.) завершила процесс делистинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Астанинской международной биржи AIX. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По информации компании, 13 мая бумаги были исключены из официального списка торговой площадки. В сообщении уточняется, что ГДР «О'кей» имеют листинг и продолжают обращаться на Московской бирже.

7 мая «О'кей» сообщила, что компания в дату окончания 12-го купонного периода 25 мая досрочно погасит облигации серии 001Р-05 объемом 7,5 млрд руб. Группа разместила выпуск облигаций в мае 2023 г. по ставке квартального купона 11,75% годовых до оферты с исполнением 28 мая 2026 г.

30 апреля «О'кей» опубликовала отчет за 2025 г. Общая выручка группы в прошлом году выросла на 10,3% в годовом выражении и достигла 80 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 12,5% и составил 7,9 млрд руб. Рентабельность по показателю возросла на 0,2 п. п. до 9,9%. Чистая прибыль показала рост до 14,3 млрд руб. по сравнению с 1,99 млрд руб. в 2024 г.

