«О'кей» завершила делистинг ГДР с биржи AIX

30 апреля «О'кей» опубликовала отчет за 2025 г. Общая выручка группы в прошлом году выросла на 10,3% в годовом выражении и достигла 80 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 12,5% и составил 7,9 млрд руб. Рентабельность по показателю возросла на 0,2 п. п. до 9,9%. Чистая прибыль показала рост до 14,3 млрд руб. по сравнению с 1,99 млрд руб. в 2024 г.