На покупку небоскреба РЖД в «Москве-сити» не нашлось претендентов
Торги по покупке офисной части небоскреба Moscow Towers, владельцем которого является РЖД, не состоялись из-за отсутствия претендентов. Об этом сообщили на портале РТС-тендер.
К установленному сроку на участие в торгах по лоту не было подано ни одной заявки, говорится в опубликованной выписке из протокола о результатах торговой процедуры.
Начальная цена недвижимости площадью 242 528,5 кв. м составила 280,83 млрд руб. Шаг аукциона был установлен на 8,43 млрд руб. Начало приема заявок было назначено на 6 апреля, а конец – на 8 мая.
РЖД в 2024 г. приобрела около 360 000 кв. м (из 400 000 кв. м) в этом объекте для размещения там своих структур. Правительство России поручило компании продать эти помещения. Деньги могут быть направлены на снижение долговой нагрузки.