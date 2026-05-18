На покупку небоскреба РЖД в «Москве-сити» не нашлось претендентов

Торги по покупке офисной части небоскреба Moscow Towers, владельцем которого является РЖД, не состоялись из-за отсутствия претендентов. Об этом сообщили на портале РТС-тендер.

К установленному сроку на участие в торгах по лоту не было подано ни одной заявки, говорится в опубликованной выписке из протокола о результатах торговой процедуры.

Начальная цена недвижимости площадью 242 528,5‬ кв. м составила 280,83 млрд руб. Шаг аукциона был установлен на 8,43 млрд руб. Начало приема заявок было назначено на 6 апреля, а конец – на 8 мая.

19 февраля заместитель главы РЖД Екатерина Кривошеева заявила, что компания продаст офис Moscow Towers в «Москва-сити» на торгах.

РЖД в 2024 г. приобрела около 360 000 кв. м (из 400 000 кв. м) в этом объекте для размещения там своих структур. Правительство России поручило компании продать эти помещения. Деньги могут быть направлены на снижение долговой нагрузки.

