ФНС начала замораживать патенты и товарные знаки из-за долгов компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала чаще замораживать товарные знаки компаний, а также патенты, программы, базы данных и права требования к контрагентам. Такие меры принимаются в связи с задолженностями, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ФНС.

Имеются в виду обеспечительные меры, применяемые службой по результатам проверок в случае, если ФНС считает, что компания может вывести активы, после чего будет трудно взыскать долг. По словам члена Союза юристов-блогеров Евгении Сабитовой, фирма при этом не лишается имущества, но теряет право продать, заложить или переоформить его без согласия инспекции.

По мнению руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, особенно заметными такие меры могут стать для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов. В этих сферах основная стоимость сосредоточена не в зданиях или оборудовании, а в интеллектуальной собственности.

В середине мая президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил в интервью «Ведомостям», что действующий порог годового дохода в 20 млн руб. для плательщиков НДС необходимо закрепить на три года. По его словам, у налоговых органов достаточно инструментов для «индивидуальной работы» с искусственным дроблением бизнеса.

