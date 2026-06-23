«Нефтьмагистраль» снизила цены на все основные виды топлива после запроса ФАС

22 июня средняя стоимость бензина АИ-92 на московских АЗС за неделю выросла на 92 коп. до 66,14 руб. за литр. Согласно опубликованной статистике, цена бензина АИ-95 увеличилась на 93 коп. до 73,01 руб. за литр. Средняя цена дизельного топлива выросла на 87 коп. и составила 80,15 руб. за литр. Стоимость бензина АИ-100 увеличилась на 69 коп. до 98,94 руб. за литр. В в этот же день вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке и поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен.