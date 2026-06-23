«Нефтьмагистраль» снизила цены на все основные виды топлива после запроса ФАС
Московская сеть автозаправочных станций «Нефтьмагистраль» объявила о снижении розничных цен на топливо. Корректировка произошла после запроса Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
Литр бензина АИ-92 теперь стоит 70,99 руб., АИ-95 – 79,99 руб., а дизельное топливо – 84,99 руб. Наиболее заметно подешевел бензин марки АИ-100. Его стоимость сократилась на 9 руб. за литр и составила 99,99 руб.
18 июня ФАС направила запрос в «Нефтьмагистраль» о ценах на бензин и дизельное топливо. Компании было необходимо до 26 июня предоставить сведения о средневзвешенных ценах на бензин и дизельное топливо, объемах реализации топлива на АЗС, рентабельности продаж, а также экономическое обоснование изменения цен. В ФАС назвали «Нефтьмагистраль» крупнейшей независимой сетью АЗС и подчеркнули, что запрос связан с контролем за соблюдением требований антимонопольного законодательства участниками рынка.
16 июня антимонопольная служба также сообщала о выявлении признаков картельного сговора на биржевых торгах топливом. Дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении АО «Солид – товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел».
22 июня средняя стоимость бензина АИ-92 на московских АЗС за неделю выросла на 92 коп. до 66,14 руб. за литр. Согласно опубликованной статистике, цена бензина АИ-95 увеличилась на 93 коп. до 73,01 руб. за литр. Средняя цена дизельного топлива выросла на 87 коп. и составила 80,15 руб. за литр. Стоимость бензина АИ-100 увеличилась на 69 коп. до 98,94 руб. за литр. В в этот же день вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке и поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен.
23 июня правительство поручило профильным ведомствам подготовить план стабилизации топливного рынка, включающий увеличение импорта и корректировку демпфирующего механизма.