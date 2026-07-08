Обороты малого и среднего бизнеса в РФ снизились за первое полугодие

25 мая в МСП сообщили, что в 2026 г. в секторе малого и среднего бизнеса в России работают свыше 270 000 индивидуальных предпринимателей до 25 лет, что стало рекордным показателем для страны. При этом МСП зафиксировала более быстрый рост числа самозанятых подростков. По данным на 1 апреля 2026 г., их количество достигло 608 000 человек, в тот же период прошлого года их было 356 000.