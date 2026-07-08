Обороты малого и среднего бизнеса в РФ снизились за первое полугодие
За первое полугодие 2026 г. обороты малого и среднего бизнеса снизились на 4,9% год к году. У индивидуальных предпринимателей падение составило 6,3%, а у юридических лиц – 2,8%. Об этом говорится в аналитике от «Точка банка», которая есть у «Ведомостей».
Число ИП и юрлиц увеличилось на 0,7% относительно начала года. Темпы замедлились, в 2025 г. прирост составлял 1,2%, а в 2024 г. – 2,4%. Всего ИП стало на 2,4% больше, а юрлиц – на 1,9% меньше.
В ряде отраслей увеличились и число новых компаний, и медианные обороты. В профессиональном обучении число компаний выросло на 0,5% с начала года, а медианные обороты увеличились на 16,8% год к году. Вырос спрос на детское дополнительное образование, рост компаний в этой сфере составил 1,7% (+4,2% обороты). Выросло число автошкол на 2,1% (+14,7% обороты).
В сфере медицины вырос сегмент специализированной врачебной практики, который включает в себя работу врачей-специалистов, проведение медицинских исследований и расшифровку анализов. Число компаний увеличилось на 3,5%(+15,9% обороты). Сфера прочих медуслуг, куда входит работа физиотерапевтов, массажистов, также выросла – на 2,7% (+6,2% обороты).
Стабильно росло направление бухучета (+2,2%, +9,1% обороты) и финансового аудита (+3,3%, +7,1% обороты) из-за усложнения налогового регулирования. В производстве косметики число компаний увеличилось на 2,2% (+16,5% обороты), а в бытовой химии – на 3% (+18,4% обороты). Вырос сегмент курьерских услуг – на 6,17% (+4,01 обороты). Спрос на курьеров обусловлен развитием платформенной экономики, объяснили в «Точка банке».
Аналитики кредитной организации заявили, что рост в этих отраслях показывает структурную адаптацию экономики. Сейчас выигрывают сегменты, которые либо помогают бизнесу минимизировать риски в усложняющейся регуляторной среде, либо закрывают фундаментальные запросы общества.
25 мая в МСП сообщили, что в 2026 г. в секторе малого и среднего бизнеса в России работают свыше 270 000 индивидуальных предпринимателей до 25 лет, что стало рекордным показателем для страны. При этом МСП зафиксировала более быстрый рост числа самозанятых подростков. По данным на 1 апреля 2026 г., их количество достигло 608 000 человек, в тот же период прошлого года их было 356 000.
30 апреля «Ведомости» со ссылкой на исследование «Точка банка» и сервиса автоматизации работы с проектными исполнителями Solar Staff писали, что число самозанятых в России составляет 15,2 млн человек – их количество выросло в девять раз с 2021 г. Самозанятые чаще всего используются в сегментах с неравномерной нагрузкой. В крупных отраслях лидируют архитектура и инженерные изыскания (8,5% компаний), строительство (7,5%), допобразование (6,1%), реклама (6,0%), рестораны и доставка (5,9%).