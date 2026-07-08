Продажи новых мотоциклов в России за полугодие выросли почти на 14,7%
За январь – июнь 2026 г. в стране было реализовано 32 703 единицы новой мототехники, что почти на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит агентство «Автостат» со ссылкой на аналитическую компанию ППК, использующую информацию системы электронных паспортов транспортных средств.
Более 40% общего объема продаж обеспечили четыре бренда: Regulmoto, Voge, Motoland и Racer. В пятерку лидеров также вошел индийский производитель Bajaj. Самой востребованной моделью на российском рынке стал Motoland XF300, продажи которого достигли 2572 экземпляров. Следом расположились Voge DS, Racer RC 300, Voge CU и Voge 300. За июнь покупатели приобрели 8530 новых мотоциклов, что на 18% больше, чем годом ранее.
3 июля Минпромторг сообщил, что в июне рынок новых транспортных средств составил 127 607 штук, что на 26,4% превышает показатель июня прошлого года. В сравнении с маем рынок вырос на 5,3%. Рынок новых отечественных автомобилей составил 82 242 шт. Он вырос на 46,2% относительно аналогичного периода 2025 г. Рост рынка сопровождается изменением его структуры в пользу отечественных производителей. За январь – июнь 2026 г. в России было реализовано 679 821 транспортное средство. Объем продаж новых отечественных авто вырос до 430 982 шт. (+29,3% год к году). Благодаря этому доля российской продукции в общем объеме рынка за полугодие выросла до 63,4% (+8 п. п.).