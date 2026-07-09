Правительство отозвало законопроект о продаже алкоголя в duty free
Правительство отозвало из Госдумы законопроект, который разрешил бы продавать алкоголь на внутренних рейсах в торговых точках, магазинах и залах ожидания аэропортов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо за подписью вице-премьера РФ, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Издание напомнило, что соответствующий законопроект внесли в Госдуму еще в ноябре 2023 г. по инициативе Минфина. Документ был направлен на поддержку российского предпринимательства, пострадавшего из-за санкций и пандемии.
По данным представителей Минфина, законопроект потерял актуальность. Как отмечают «Известия», меры, указанные в документе, носили временный характер, предполагалось их действие до 30 июня 2026 г. Кроме того, ведомство приняло во внимание позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
6 ноября 2023 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкоголя для пассажиров при полетах внутренними рейсами. В кабмине отмечали, что это может привести к росту выручки на 8,9 млрд руб. Проект был призван поддержать владельцев МБТ и операторов международных аэропортов России, которые столкнулись с серьезными убытками из-за снижения пассажиропотока во время пандемии коронавируса.
В 2024 г. МВД России при этом предложило установить лимит продажи алкогольных напитков одному пассажиру в магазинах беспошлинной торговли (МБТ, duty free) в аэропортах (при полетах внутренними рейсами). Кроме того, ведомство рекомендовало принять меры для того, чтобы покупатель не мог употребить алкоголь сразу после покупки (например, помещать бутылки в зип-пакеты перед реализацией), и разрешать продажу спиртного лишь тем, кто прибывает в пункт назначения.