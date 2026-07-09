Правительство отозвало законопроект о продаже алкоголя в duty free

В 2024 г. МВД России при этом предложило установить лимит продажи алкогольных напитков одному пассажиру в магазинах беспошлинной торговли (МБТ, duty free) в аэропортах (при полетах внутренними рейсами). Кроме того, ведомство рекомендовало принять меры для того, чтобы покупатель не мог употребить алкоголь сразу после покупки (например, помещать бутылки в зип-пакеты перед реализацией), и разрешать продажу спиртного лишь тем, кто прибывает в пункт назначения.