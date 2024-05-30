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«Известия»: МВД предложило ограничить продажу алкоголя в duty free аэропортов

Ведомости

МВД России предложило установить лимит продажи алкогольных напитков одному пассажиру в магазинах беспошлинной торговли (МБТ, duty free) в аэропортах (при полетах внутренними рейсами). Об этом сообщают «Известия».

Издание отмечает, что инициатива была обозначена МВД в ответе на запрос депутатов Госдумы на законопроект, разрешающий торговлю алкоголем в зонах внутренних вылетов аэропортов. Документ готовится к рассмотрению в первом чтении.

Министерство рекомендовало главе думского комитета по экономполитике Максиму Топилину рассмотреть вопрос об установлении предельного количества алкогольной продукции, разрешенного к приобретению одним пассажиром. В министерстве также предлагают принять меры для того, чтобы покупатель не мог употребить алкоголь сразу после покупки (например, помещать бутылки в зип-пакеты перед реализацией), и разрешать продажу спиртного лишь тем, кто прибывает в пункт назначения.

По данным МВД, в 2021-2023 гг. перевозчики расторгли почти 6300 договоров перевозки с пассажирами из-за связанных с употреблением алкоголя правонарушений.

6 ноября 2023 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкоголя для пассажиров при полетах внутренними рейсами, в расположенных в аэропортах магазинах duty free. В кабмине отмечали, что это может привести к росту выручки на 8,9 млрд руб. Проект призван поддержать владельцев МБТ и операторов международных аэропортов России, которые столкнулись с серьезными убытками из-за снижения пассажиропотока во время пандемии коронавируса. Было отмечено, что ситуация усугубилась введением санкций в отношении РФ. Предлагается позволить магазинам в аэропортах торговать спиртным до 30 июня 2026 г.

29 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о продаже алкогольных напитков в летних кафе с 1 июня 2024 г. Согласно документу, продавать алкоголь разрешается на временно установленных летних верандах, которые находятся на территории кафе или прилегают к нему. При этом заведения должны иметь лицензию на продажу алкоголя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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