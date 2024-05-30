«Известия»: МВД предложило ограничить продажу алкоголя в duty free аэропортов

6 ноября 2023 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкоголя для пассажиров при полетах внутренними рейсами, в расположенных в аэропортах магазинах duty free. В кабмине отмечали, что это может привести к росту выручки на 8,9 млрд руб. Проект призван поддержать владельцев МБТ и операторов международных аэропортов России, которые столкнулись с серьезными убытками из-за снижения пассажиропотока во время пандемии коронавируса. Было отмечено, что ситуация усугубилась введением санкций в отношении РФ. Предлагается позволить магазинам в аэропортах торговать спиртным до 30 июня 2026 г.