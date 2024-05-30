«Известия»: МВД предложило ограничить продажу алкоголя в duty free аэропортов
МВД России предложило установить лимит продажи алкогольных напитков одному пассажиру в магазинах беспошлинной торговли (МБТ, duty free) в аэропортах (при полетах внутренними рейсами). Об этом сообщают «Известия».
Издание отмечает, что инициатива была обозначена МВД в ответе на запрос депутатов Госдумы на законопроект, разрешающий торговлю алкоголем в зонах внутренних вылетов аэропортов. Документ готовится к рассмотрению в первом чтении.
Министерство рекомендовало главе думского комитета по экономполитике Максиму Топилину рассмотреть вопрос об установлении предельного количества алкогольной продукции, разрешенного к приобретению одним пассажиром. В министерстве также предлагают принять меры для того, чтобы покупатель не мог употребить алкоголь сразу после покупки (например, помещать бутылки в зип-пакеты перед реализацией), и разрешать продажу спиртного лишь тем, кто прибывает в пункт назначения.
По данным МВД, в 2021-2023 гг. перевозчики расторгли почти 6300 договоров перевозки с пассажирами из-за связанных с употреблением алкоголя правонарушений.
6 ноября 2023 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкоголя для пассажиров при полетах внутренними рейсами, в расположенных в аэропортах магазинах duty free. В кабмине отмечали, что это может привести к росту выручки на 8,9 млрд руб. Проект призван поддержать владельцев МБТ и операторов международных аэропортов России, которые столкнулись с серьезными убытками из-за снижения пассажиропотока во время пандемии коронавируса. Было отмечено, что ситуация усугубилась введением санкций в отношении РФ. Предлагается позволить магазинам в аэропортах торговать спиртным до 30 июня 2026 г.
29 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о продаже алкогольных напитков в летних кафе с 1 июня 2024 г. Согласно документу, продавать алкоголь разрешается на временно установленных летних верандах, которые находятся на территории кафе или прилегают к нему. При этом заведения должны иметь лицензию на продажу алкоголя.