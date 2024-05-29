Путин разрешил продажу алкоголя на верандах в летних кафе
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних кафе. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а предложенные меры – с 1 июня 2024 г. Как следует из документа, продажа алкоголя разрешается в «сезонных зонах» обслуживания посетителей, то есть на летних верандах, которые построены временно и расположены на территории кафе или прилегают к нему. При этом кафе и рестораны должны иметь лицензию на продажу алкоголя.
Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится переходный период до 1 января 2026 г. В новых регионах не будут применяться некоторые требования к розничной продаже алкоголя, а также в кафе и ресторанах. Кроме того, ряд ограничений не будет действовать и для индивидуальных предпринимателей, которые продают пиво, сидр, пуаре и медовуху в этих субъектах.
22 мая закон одобрил Совет Федерации. За день до этого инициативу приняла Госдума. Авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным. В пояснительной записке отмечалось, что принятие поправок позволит «создать стабильные и понятные условия» для продажи алкоголя на летних террасах.