Путин разрешил продажу алкоголя на верандах в летних кафе

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а предложенные меры – с 1 июня 2024 г. Как следует из документа, продажа алкоголя разрешается в «сезонных зонах» обслуживания посетителей, то есть на летних верандах, которые построены временно и расположены на территории кафе или прилегают к нему. При этом кафе и рестораны должны иметь лицензию на продажу алкоголя.