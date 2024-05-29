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Путин разрешил продажу алкоголя на верандах в летних кафе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних кафе. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а предложенные меры – с 1 июня 2024 г. Как следует из документа, продажа алкоголя разрешается в «сезонных зонах» обслуживания посетителей, то есть на летних верандах, которые построены временно и расположены на территории кафе или прилегают к нему. При этом кафе и рестораны должны иметь лицензию на продажу алкоголя.

Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится переходный период до 1 января 2026 г. В новых регионах не будут применяться некоторые требования к розничной продаже алкоголя, а также в кафе и ресторанах. Кроме того, ряд ограничений не будет действовать и для индивидуальных предпринимателей, которые продают пиво, сидр, пуаре и медовуху в этих субъектах.

22 мая закон одобрил Совет Федерации. За день до этого инициативу приняла Госдума. Авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным. В пояснительной записке отмечалось, что принятие поправок позволит «создать стабильные и понятные условия» для продажи алкоголя на летних террасах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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