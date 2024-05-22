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Совет Федерации одобрил закон о продаже алкоголя на верандах в летних кафе

Ведомости

Совет Федерации (СФ) России на заседании одобрил закон, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних кафе. Об этом пишет ТАСС.

21 мая Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий розничную продажу алкогольных напитков в летних кафе. Продавать алкоголь на летних верандах, примыкающих к заведениям общественного питания, разрешат при наличии лицензии на продажу алкоголя, следует из закона.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования, а предложенные меры – с июня 2024 г. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предусмотрен переходный период до 1 января 2026 г., там не будут применяться некоторые требования к розничной продаже алкоголя, а также торговле спиртным в заведениях общественного питания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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