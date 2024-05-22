Совет Федерации одобрил закон о продаже алкоголя на верандах в летних кафе
Совет Федерации (СФ) России на заседании одобрил закон, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних кафе. Об этом пишет ТАСС.
21 мая Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий розничную продажу алкогольных напитков в летних кафе. Продавать алкоголь на летних верандах, примыкающих к заведениям общественного питания, разрешат при наличии лицензии на продажу алкоголя, следует из закона.
Документ вступит в силу со дня официального опубликования, а предложенные меры – с июня 2024 г. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предусмотрен переходный период до 1 января 2026 г., там не будут применяться некоторые требования к розничной продаже алкоголя, а также торговле спиртным в заведениях общественного питания.