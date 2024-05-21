Госдума разрешила продажу алкоголя на верандах в летних кафе
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий розничную продажу алкогольных напитков в летних кафе. Документ опубликован в думской электронной базе.
Продавать алкоголь на летних верандах, примыкающих к заведениям общественного питания разрешат при наличии лицензии на продажу алкоголя.
Документ вступит в силу со дня официального опубликования, а предложенные меры – с июня 2024 г. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предусмотрен переходный период до 1 января 2026 г., там не будут применяться некоторые требования к розничной продаже алкоголя, а также торговле спиртным в заведениях общественного питания.
В марте 2023 г. правительство упростило порядок размещения летних кафе. Владельцам ресторанов или кафе разрешили оборудовать площадки, примыкающие к основному зданию, без дополнительных процедур при условии, что земля под новыми посадочными местами находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена под другие цели.