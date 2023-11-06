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Экономика

Кабмин предложил продавать алкоголь в аэропортах при перелетах по России

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкоголя для пассажиров при полетах внутренними рейсами, в расположенных в аэропортах магазинах беспошлинной торговли (МБТ, duty free). Выручка может вырасти благодаря таким изменениям на 8,9 млрд руб., прогнозируют в правительстве.

Документом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как сказано в пояснительной записке к документу, проект разработан в качестве меры поддержки владельцев магазинов беспошлинной торговли и операторов международных аэропортов России, которые понесли «серьезные убытки» из-за падения пассажиропотока во время пандемии коронавируса.

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Ситуация, как отмечается, усугубилась «геополитической обстановкой» и введением против России санкций. Правительство в записке ссылается на данные Росеестра владельцев duty free, согласно которым с 2019 г. по март 2023 г. их количество сократилось на 20%. А объем розничной продажи алкоголя в МБТ с 2019 г. по 2022 г. включительно сократился на 64%.

«В условиях санкций владельцы МБТ не могут вернуть основным поставщикам товары в связи с закрытием транспортных и логистических коридоров европейскими государствами. Кроме того, арендная плата аэропортам в среднем составляет 30% от выручки индустрии беспошлинной торговли», – говорится в пояснительной записке.

Правительство предлагает разрешить магазинам в аэропортах продавать алкоголь до 30 июня 2026 г.

По прогнозу кабмина, в случае реализации положений законопроекта средний чек одного пассажира внутренних воздушных линий вырастет на 33%, что составит порядка 115 руб. При сохранении пассажиропотока внутри России на уровне 2022 г. дополнительная выручка индустрии составит порядка 8,95 млрд. руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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