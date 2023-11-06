Кабмин предложил продавать алкоголь в аэропортах при перелетах по России

Ситуация, как отмечается, усугубилась «геополитической обстановкой» и введением против России санкций. Правительство в записке ссылается на данные Росеестра владельцев duty free, согласно которым с 2019 г. по март 2023 г. их количество сократилось на 20%. А объем розничной продажи алкоголя в МБТ с 2019 г. по 2022 г. включительно сократился на 64%.