Кабмин предложил продавать алкоголь в аэропортах при перелетах по России
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкоголя для пассажиров при полетах внутренними рейсами, в расположенных в аэропортах магазинах беспошлинной торговли (МБТ, duty free). Выручка может вырасти благодаря таким изменениям на 8,9 млрд руб., прогнозируют в правительстве.
Документом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Как сказано в пояснительной записке к документу, проект разработан в качестве меры поддержки владельцев магазинов беспошлинной торговли и операторов международных аэропортов России, которые понесли «серьезные убытки» из-за падения пассажиропотока во время пандемии коронавируса.
Ситуация, как отмечается, усугубилась «геополитической обстановкой» и введением против России санкций. Правительство в записке ссылается на данные Росеестра владельцев duty free, согласно которым с 2019 г. по март 2023 г. их количество сократилось на 20%. А объем розничной продажи алкоголя в МБТ с 2019 г. по 2022 г. включительно сократился на 64%.
«В условиях санкций владельцы МБТ не могут вернуть основным поставщикам товары в связи с закрытием транспортных и логистических коридоров европейскими государствами. Кроме того, арендная плата аэропортам в среднем составляет 30% от выручки индустрии беспошлинной торговли», – говорится в пояснительной записке.
Правительство предлагает разрешить магазинам в аэропортах продавать алкоголь до 30 июня 2026 г.
По прогнозу кабмина, в случае реализации положений законопроекта средний чек одного пассажира внутренних воздушных линий вырастет на 33%, что составит порядка 115 руб. При сохранении пассажиропотока внутри России на уровне 2022 г. дополнительная выручка индустрии составит порядка 8,95 млрд. руб.