«WB банк» отменил комиссии за РКО и переводы для продавцов Wildberries
«WB банк» отменил плату за расчетно-кассовое обслуживание и комиссии за рублевые переводы для продавцов Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Rus (РВБ).
В объединенной компании уточнили, что решение распространяется как на действующих клиентов банка, так и на новых продавцов, которые подключат обслуживание позднее. Изменения стали частью пакета мер поддержки селлеров маркетплейса. Теперь банк будет бесплатно предоставлять ежемесячное обслуживание расчетного счета всем продавцам Wildberries. Без комиссий будут осуществляться внутрибанковские переводы между юридическими лицами, а также переводы со счета индивидуального предпринимателя на его личный счет физического лица.
Кроме того, бесплатными станут рублевые переводы по территории России в другие банки на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Это касается и операций, когда предприниматель переводит средства со своего расчетного счета на личный счет в другом банке.
В РВБ подчеркнули, что льготные условия будут применяться автоматически. Для подключения бесплатного обслуживания продавцам не потребуется подавать дополнительные заявления или подключать специальные тарифы. Достаточно иметь расчетный счет в «WB банке» и быть зарегистрированным на портале продавца Wildberries.
28 июля в компании сообщили, что Wildberries направил выплаты пострадавшим в результате атак ВСУ на логистические объекты на общую сумму 40 млн руб. По данным представителей РВБ, первые выплаты тяжело пострадавшим были направлены 21 июля. Операторы кол-центра продолжают выяснять текущее состояние пострадавших и их семей, уточняют потребность в дополнительной помощи. Кроме того, компания оказала психологическую помощь нескольким сотням человек.
Логистические центы Wildberries стали целью для беспрецедентной серии беспилотных атак, обращал внимание посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Под ударами оказались центральные распределительные хабы и ключевые региональные центры на юге и северо-западе России. За неделю атаки пришлись на объекты в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Ночью 30 июля украинские БПЛА атаковали логистические центры Wildberries в Пензе и Сарапуле (Удмуртия). Склады загорелись, сотрудники были эвакуированы. Есть пострадавший.