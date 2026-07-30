«WB банк» отменил комиссии за РКО и переводы для продавцов Wildberries

В объединенной компании уточнили, что решение распространяется как на действующих клиентов банка, так и на новых продавцов, которые подключат обслуживание позднее. Изменения стали частью пакета мер поддержки селлеров маркетплейса. Теперь банк будет бесплатно предоставлять ежемесячное обслуживание расчетного счета всем продавцам Wildberries. Без комиссий будут осуществляться внутрибанковские переводы между юридическими лицами, а также переводы со счета индивидуального предпринимателя на его личный счет физического лица.