Маркетплейсы начали проверку связанных с Дуровым товаров
В пресс-службе объединенной компании РВБ сообщили, что проводится внутренняя проверка, в ходе которой маркетплейс намерен установить все обстоятельства и оценить правомерность возможного применения ограничительных мер. В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы, уточнили в компании.
В Ozon подчеркнули, что площадка действует в соответствии с российским законодательством. После включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов компания проверяет ассортимент и при необходимости ограничивает доступ к соответствующим товарам.
29 июля началась процедура объявления Дурова в международный розыск в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) в связи с тем, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества.
Тогда же ФСБ России выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». Через общение якобы «с девушками» с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов и сообщали, что их действия использовались в интересах ВСУ, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к преступным действиям.