Маркетплейсы начали проверку связанных с Дуровым товаров

О том, что Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов, стало известно 30 июля. При этом в ведомстве пояснили, что ограничения, которые относятся к основателю Telegram в связи с его статусом, не распространяются на мессенджер как на юридическое лицо.