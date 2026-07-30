Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SBER273,94-0,64%CNY Бирж.11,75-0,38%IMOEX2 209,84-1,22%RTSI871,74-1,84%RGBI115,33+0,26%RGBITR774,56+0,29%
Главная / Бизнес /

Маркетплейсы начали проверку связанных с Дуровым товаров

Ведомости

Маркетплейсы Wildberries и Ozon начали проверку товаров, связанных с основателем Telegram Павлом Дуровым, после его включения Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Об этом ТАСС сообщили представители компаний.

В пресс-службе объединенной компании РВБ сообщили, что проводится внутренняя проверка, в ходе которой маркетплейс намерен установить все обстоятельства и оценить правомерность возможного применения ограничительных мер. В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы, уточнили в компании.

В Ozon подчеркнули, что площадка действует в соответствии с российским законодательством. После включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов компания проверяет ассортимент и при необходимости ограничивает доступ к соответствующим товарам.

Юрист рассказала о последствиях статуса Дурова для пользователей Telegram

Технологии / Интернет и digital

О том, что Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов, стало известно 30 июля. При этом в ведомстве пояснили, что ограничения, которые относятся к основателю Telegram в связи с его статусом, не распространяются на мессенджер как на юридическое лицо.

29 июля началась процедура объявления Дурова в международный розыск в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) в связи с тем, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества.

Тогда же ФСБ России выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». Через общение якобы «с девушками» с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов и сообщали, что их действия использовались в интересах ВСУ, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к преступным действиям.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте