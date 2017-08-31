Неожиданное препятствие для повышения ставок центробанками

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Центробанкам развитых стран пока не удается выбраться из ловушки низкой инфляции Yuriko Nakao / Reuters

Ослабление связи между рынком труда и инфляционными ожиданиями создает проблемы для таргетирования инфляции центробанками развитых экономик, предупреждают аналитики Moody’s в своем глобальном макроэкономическом прогнозе. С одной стороны, безработица сокращается в развитых странах, что увеличивает шансы на более активное повышение ставок, а с другой – этот процесс не приводит к росту инфляции. И центробанкам предстоит решить эту головоломку.