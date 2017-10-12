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Ольга Адамчук
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Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: Правительство оформит импорт

Правительство заставляет госкомпании поддержать импортозамещение

Их «дочкам» придется согласовывать закупки импорта

«Дочки» госкомпаний не смогут свободно закупать импортное оборудование, следует из правительственного законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении (подготовлен Минэкономразвития). Сейчас на согласование комиссии правительства по импортозамещению выносятся закупки госкомпаниями импортной продукции на сумму свыше 10 млрд руб. По законопроекту согласованию будут подлежать закупки не только госкомпаний, но и их «дочек», а также аренда, в том числе фрахт и лизинг. Правительство сможет определять максимальную цену договора для определенного им перечня товаров. Частные компании будут проходить согласование по старой схеме – только по инвестпроектам с господдержкой.

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