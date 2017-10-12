Правительство заставляет госкомпании поддержать импортозамещение

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Правительство уже подготовило проекты необходимых актов, сообщал он: под регулирование первыми подпадут закупки госкомпаниями импорта в сфере судостроения, авиационной техники и буровых платформ Marius Becker / DPA / TASS

«Дочки» госкомпаний не смогут свободно закупать импортное оборудование, следует из правительственного законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении (подготовлен Минэкономразвития). Сейчас на согласование комиссии правительства по импортозамещению выносятся закупки госкомпаниями импортной продукции на сумму свыше 10 млрд руб. По законопроекту согласованию будут подлежать закупки не только госкомпаний, но и их «дочек», а также аренда, в том числе фрахт и лизинг. Правительство сможет определять максимальную цену договора для определенного им перечня товаров. Частные компании будут проходить согласование по старой схеме – только по инвестпроектам с господдержкой.