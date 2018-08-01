Минфин хочет освободить бизнес от штрафов за невозврат валютной выручки
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Смягчение валютного контроля за бизнесом чиновники обсуждают уже несколько лет. Весной 2017 г. с такой просьбой экспортеры обратились к президенту Владимиру Путину, который поручил освободить их от оформления паспортов сделок и снизить штрафы за невозврат выручки в Россию.
Спустя год первыми смягчения контроля дождался бизнес, попавший под санкции. Ему возвращать валютную выручку в Россию больше не нужно. А для остальных компаний чиновники согласились смягчить наказание, следует из правительственных поправок, внесенных в Госдуму. Если компания вернула выручку за 30 дней после закрытия контракта, штраф платить не нужно, а сам штраф снижается с 75–100 до 5–30%, следует из проекта. Предложения согласованы, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев (его цитирует «Интерфакс»).
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