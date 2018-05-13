Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4565 от 14.05.2018 под заголовком: Валюта уже не вернется

Российским компаниям под санкциями позволят не возвращать экспортную выручку в Россию

Им дадут возможность рассчитаться с контрагентами за рубежом
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Бизнес почти дождался смягчения валютного контроля. Предложения об отмене штрафов за нерепатриацию валютной выручки для компаний, находящихся под санкциями, и их снижении для всех остальных согласованы, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев «Интерфаксу»: «Нужно заканчивать с этой историей с обязательной репатриацией валютной выручки, сократить или вообще отменить наказание за нерепатриацию. Штрафы будут отменены, а само требование о репатриации значительно либерализовано. Эти предложения согласованы и, я надеюсь, в ближайшее время будут реализованы».

Обязанность возвращать выручку в Россию экспортеры называют одной из самых больших проблем для своего бизнеса. Сейчас штраф составляет 1/150 ставки ЦБ (7,25%) от неполученной суммы за день просрочки, т. е. около 0,05%. Если же деньги вообще не поступили, штраф может составить 75–100% суммы.

Часто штрафуют на 75–100% еще до поступления выручки, только если срок возврата нарушен, рассказывает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Штраф можно обжаловать в суде, но на процессы уходит много денег и времени, говорит сотрудник международной компании: с одной стороны, власти пытаются стимулировать экспорт, а с другой – обременяют штрафами за вину контрагента.

К либерализации валютного контроля призывал и Центр стратегических разработок: отказаться от требования о репатриации валютной выручки и отменить все ограничения на операции по иностранным счетам.

О планах отменить валютные ограничения для бизнеса Минфин заявлял еще в конце 2017 г., но тогда предложения не поддержало правительство. Ситуация изменилась с введением санкций против российского бизнеса. 6 апреля минфин США ввел новые санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Среди них, например, Олег Дерипаска и восемь его компаний, включая публичные En+ и UC Rusal, а также Виктор Вексельберг и его группа «Ренова». Резиденты не могут вести дела с попавшими под санкции россиянами. А компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют попасть под санкции, если продолжат бизнес с фигурантами списка. Тогда же премьер-министр поручил правительству придумать, как помочь компаниям, попавшим под санкции.

«Очевидно, что компании, которые попали под санкции, не смогут исполнить требования валютного контроля», – обращает внимание Моисеев.

Для бизнеса либерализация валютного контроля означает, что можно будет рассчитываться с контрагентами с банковских счетов за границей в обход санкций США, говорит партнер «Пепеляев групп» Иван Хаменушко. «Если нет репатриации, то компании смогут получить выручку на счетах в зарубежный банк и делать с ней что хотят», – объясняет он. Сейчас из-за санкций компании просто не могут вернуть в Россию часть своей валютной выручки – деньги остались на их зарубежных счетах. Предложение Минфина как раз направлено на то, чтобы не штрафовать компании, оказавшиеся в такой ситуации, делится трактовкой партнер EY Ирина Быховская.

Привязать отмену валютной репатриации к санкциям можно, но сложно: только если действующие контрагенты отказались совершать платежи по текущим договорам – или деньги, причитающиеся российской компании, находящейся под санкциями, заблокированы на иностранных счетах и компания не может вернуть деньги в Россию, говорит партнер PwC Максим Кандыба. Какой-либо другой прямой корреляции нет – да, компании смогут пользоваться иностранными счетами для аккумулирования выручки, переуступки прав требования и другими возможностями без риска допустить нарушение валютного контроля. Но санкции отменой контроля за валютной выручкой никак не обойти, убежден он, к тому же зарубежные банки вряд ли будут рады активно сотрудничать с санкционными компаниями.

Отменять же обязательную репатриацию нужно для всех компаний, а не только тех, кто попал под санкции США, указывает Хаменушко. Текущие требования чрезмерно жестки и создают много проблем для добросовестных экспортеров – например, при невозможности получить выручку по вине контрагента или при незачислении выручки ввиду зачета или новации, согласен Кандыба.

Получить комментарии представителей правительства и Банка России «Ведомостям» не удалось.

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