Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Сергей Гуриев покинет ЕБРР

Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев покинет банк

Но возвращаться в Росcию бывший фигурант дела экспертов не намерен
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Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев покинет свою должность в 2019 г. Об этом «Ведомостям» рассказал его знакомый, а также подтвердил сам Гуриев в интервью «Ведомостям» – он покинет банк по истечении контракта в августе этого года. По его словам, он не стал повторно участвовать в конкурсе на должность, поскольку международной организации нужны новые люди с новыми идеями.

Теперь Гуриев планирует вернуться к постоянной профессорской работе в парижском университете Sciences Po, рассказал он. Там Гуриев работал после отъезда из России и до назначения в ЕБРР.

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Комментарии
Puhov
08:39 09.01.2019
Нет я не советую, я просто выражаю свое мнение, Сергею Маратовичу при представлении доклада надо было так и доложить, Ходорковский не при чем, другого финансирования у исследования не было, если ко мне есть вопросы то пожалуйста.. Живу в Париже в собственной квартире которую (снял..купил на накопления сделанные из. з/п в России), далее все свои нужды покрываю за счет доходов от преподовательской деятельности во Франции и Европейском союзе.Все..Этого на мой взгляд достаточно.Мне не понятна формулировка "не стал участвовать в конкурсе потому, что ЕББР нужны новые люди.."пять лет еще не прошло для смены рутины..или что то пошло не так .. или не туда. Либо доходы не нужны..во что я не верю.
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