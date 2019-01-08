Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев покинет банк

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Гуриев планирует вернуться к постоянной профессорской работе в парижском университете Sciences Po Sciense Po

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев покинет свою должность в 2019 г. Об этом «Ведомостям» рассказал его знакомый, а также подтвердил сам Гуриев в интервью «Ведомостям» – он покинет банк по истечении контракта в августе этого года. По его словам, он не стал повторно участвовать в конкурсе на должность, поскольку международной организации нужны новые люди с новыми идеями.

Теперь Гуриев планирует вернуться к постоянной профессорской работе в парижском университете Sciences Po, рассказал он. Там Гуриев работал после отъезда из России и до назначения в ЕБРР.