Экономика / Правила

Медведев поручил смягчить уголовное законодательство по валютным нарушениям

Речь может идти об отмене наказания за нерепатриацию валютной выручки

Премьер Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам усовершенствовать уголовное законодательство по валютным нарушениям. Подобный законопроект должен быть «оперативно внесен в правительство», сообщил «Ведомостям» представитель правительства. Поручение дано первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, министру юстиции Александру Коновалову и гендиректору Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрею Слепневу.

Сейчас экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках. За каждый день просрочки компания должна платить штраф в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ, штраф за невозврат – 75–100% от суммы сделки. По действующему законодательству нерепатриация выручки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

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