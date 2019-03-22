Медведев поручил смягчить уголовное законодательство по валютным нарушениям

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Евгений Егоров / Ведомости

Премьер Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам усовершенствовать уголовное законодательство по валютным нарушениям. Подобный законопроект должен быть «оперативно внесен в правительство», сообщил «Ведомостям» представитель правительства. Поручение дано первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, министру юстиции Александру Коновалову и гендиректору Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрею Слепневу.

Сейчас экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках. За каждый день просрочки компания должна платить штраф в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ, штраф за невозврат – 75–100% от суммы сделки. По действующему законодательству нерепатриация выручки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.