Статья опубликована в № 4779 от 22.03.2019 под заголовком: Валюте нужна свобода
Бизнес попросил премьера отменить уголовную ответственность за валютные нарушения
Она мешает ему заниматься экспортом
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Правительство ждет, что экспорт к 2024 г. существенно вырастет
Максим Стулов / Ведомости
Письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с такой просьбой 18 марта направили четыре бизнес-ассоциации (Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России»). «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердили представители РСПП, ТПП и «Деловой России». Представитель правительства не ответил на запрос «Ведомостей» в четверг вечером.
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