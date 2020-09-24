Минфин ужесточает правила подачи налоговых деклараций

Законопроект Минфина направлен на борьбу с подачей притворных деклараций. «Минфин четко хочет определить в НК шесть оснований, при наличии которых налоговая инспекция сможет отказать в приеме деклараций», – поясняет Сосновский. Хотя от новых правил могут пострадать и добросовестные налогоплательщики. «На практике иногда случаются ситуации, когда работающие организации не могут сдать декларацию по НДС из-за необоснованного отказа ФНС, – приводит пример руководитель департамента бухгалтерского учета аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа» Анна Шаталова. – Такая декларация сдается исключительно в электронном формате. Если ее не принимают, организации грозит не только штраф за несвоевременную сдачу декларации, но и приостановление операций по банковским счетам (из-за несдачи декларации в течение 10 дней). Также возникнут проблемы у контрагентов-покупателей, которые не смогут подтвердить вычеты по НДС, пока не будет принята электронная декларация у организации-поставщика». При новых требованиях риск возникновения таких ситуаций может возрасти.