Минфин ужесточает правила подачи налоговых деклараций

Минфин ужесточает правила подачи налоговых декларацийУ ФНС будет больше поводов не принимать налоговую отчетность
Налоговая декларация будет признаваться неподанной, если ее подаст человек, не уполномоченный представлять организацию. Такая новация содержится в новом законопроекте о внесении изменений в ст. 80 и 88 ч. I Налогового кодекса (НК) РФ. Основаниями для непринятия налоговой декларации также могут оказаться недостоверные сведения об организации или ее отсутствие в ЕГРЮЛе, исключение компании или ИП из реестра. В случае выявления хотя бы одного из указанных признаков в налоговой отчетности она будет считаться неподанной. Это может усложнить работу компаний, считают юристы.
Сейчас ФНС может принять или отказать в приеме при подаче декларации не в ту налоговую; без подписи ответственного лица; без документов, удостоверяющих личность ответственного физического лица. При этом перечень оснований для отказа может отличаться для деклараций в электронном и бумажном виде, говорится в приказе ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343.
В законе эти основания не перечислены, обращают внимание юристы. «На практике отказы в приеме деклараций по основаниям, предусмотренным в проекте закона, существовали и ранее, однако их перечень был урегулирован только на уровне ведомственных актов ФНС, – поясняет партнер налоговой практики CMS Russia Гайк Сафарян. – При этом в НК РФ прямо закреплено, что налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации, если она предоставлена налогоплательщиком в установленной для этого форме».
Уже сейчас налоговая может не принять декларацию по причинам, перечисленным в законопроекте. «Например, ИФНС может отказать в приеме декларации, если она подписана лицом, у которого отсутствуют полномочия подтверждать достоверность и полноту указанных сведений», – отмечает партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский. Однако чаще всего налоговики идут навстречу налогоплательщику и принимают декларации даже с изъянами, а исправить недочеты сейчас можно без риска каких-либо санкций, указывает юрист.
Законопроект Минфина направлен на борьбу с подачей притворных деклараций. «Минфин четко хочет определить в НК шесть оснований, при наличии которых налоговая инспекция сможет отказать в приеме деклараций», – поясняет Сосновский. Хотя от новых правил могут пострадать и добросовестные налогоплательщики. «На практике иногда случаются ситуации, когда работающие организации не могут сдать декларацию по НДС из-за необоснованного отказа ФНС, – приводит пример руководитель департамента бухгалтерского учета аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа» Анна Шаталова. – Такая декларация сдается исключительно в электронном формате. Если ее не принимают, организации грозит не только штраф за несвоевременную сдачу декларации, но и приостановление операций по банковским счетам (из-за несдачи декларации в течение 10 дней). Также возникнут проблемы у контрагентов-покупателей, которые не смогут подтвердить вычеты по НДС, пока не будет принята электронная декларация у организации-поставщика». При новых требованиях риск возникновения таких ситуаций может возрасти.
При этом юристы обращают внимание, что предложенный перечень оснований лишь усложнит деятельность добросовестных организаций и почти не повлияет на мошеннические. «Предложенный перечень оснований недостаточный для того, чтобы выявлять новых недобросовестных налогоплательщиков, – замечает Сосновский. – Владельцы фирм-однодневок смогут его обойти, например, с помощью использования электронной цифровой подписи, оформленной на номинальных директоров».