Российской экономике не хватает сложности

Российской экономике не хватает сложностиПроблема не в наличии большого сырьевого сектора, а в слишком простой переработке
Чтобы преодолеть кризис и выйти на траекторию устойчивого экономического роста, России необходима структурная трансформация экономики, утверждают авторы доклада НИУ ВШЭ «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития». Сейчас российская экономика недостаточно сложна, чтобы успешно конкурировать на мировых рынках, утверждают авторы исследования.
«Ключевая проблема обеспечения устойчивого развития российской экономики заключается не столько в наличии масштабного сырьевого сектора с ограниченным потенциалом долгосрочного роста, сколько в недостаточном качестве обрабатывающего сектора», – подчеркивается в докладе. В нем преобладают относительно простые операции и производства, основанные на использовании труда низкой квалификации и массовом производстве относительно простых товаров. В результате по производительности труда Россия в 2–3 раза уступает экономикам большинства индустриально развитых стран. Как подчеркивают эксперты ВШЭ, такой разрыв в основном (на 60–65%) обусловлен низким общим уровнем используемых технологий и организации производства.
В высокотехнологичных отраслях – химической, пищевой промышленности, машиностроении – количество товарных позиций в российском экспорте составляет порядка 30–40% от товарных позиций в Германии, США, Канаде, Китае. В целом, по оценкам Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ, сложность российской экономики во втором десятилетии XXI в. оказалась заметно ниже уровня конца 1990-х гг.
«При этом такая ситуация не является неизбежным проявлением «ресурсного проклятия», о чем свидетельствует опыт некоторых стран с крупными сырьевыми экономиками, – подчеркивают авторы исследования. – В частности, Канада, играющая в глобальном производстве прежде всего роль поставщика сырья, обладает тем не менее сложной экономикой, производящей и экспортирующей большие объемы товаров высокой степени переработки, близких к конечному потребителю».
Специалисты НИУ ВШЭ предлагают уже известный перечень мер для изменения сложившейся ситуации: повышение конкуренции, производительности труда, либерализацию импорта сложных комплектующих и технологий, налаживание взаимодействия промышленных компаний с организациями сектора исследований и разработок, поддержку индустрий, а не отдельных компаний и отраслей. «Возможная мера поддержки «связанности» отраслей и бизнесов – формирование инструментов поддержки межотраслевых производственных партнерств, в том числе предоставление «связующих грантов» для реализации кооперационных проектов компаниями смежных отраслей», – указывают экономисты.
Еще одно нетривиальное предложение экспертов НИУ ВШЭ – выращивать мультипродуктовых и мультистрановых экспортеров несырьевой продукции. «Анализ показывает, что в обрабатывающем секторе доля экспорта компаний, которые экспортируют пять и более товаров на пять и более рынков, не превышает 40% (для сравнения: в США превосходит 90%). При этом действующие экспортеры более производительны, имеют опыт и навыки работы за рубежом, поэтому поддержка технологических, организационных и маркетинговых инноваций таких фирм в целях расширения спектра продуктов и рынков будет эффективным инструментом расширения несырьевого экспорта», – утверждают эксперты.
Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников в разговоре с «Ведомостями» отметил, что проблема низкого уровня передела в обрабатывающей промышленности хорошо известна и все пути ее решения, изложенные экспертами ВШЭ, неоднократно обсуждались как в экспертном сообществе, так и на государственном уровне. «Некоторые рецепты уже давно применяются. Например, либерализация импорта комплектующих и технологий», – напоминает Сальников.
По его мнению, в создавшихся условиях единственным драйвером роста экономики может стать принципиально новый механизм мощного стимулирования роста эффективности, прежде всего производительности труда. «Всю стимулирующую политику надо гораздо четче структурировать в зависимости от типа и фазы развития бизнесов, – считает Сальников. – Нет просто бизнеса: есть бизнесы растущие, стабильные и депрессивные. Для каждого типа требуется своя политика. И, конечно же, необходим активный диалог с активно развивавшимися в последние пять лет компаниями. Какие горизонты они видят и что им требуется для дальнейшего развития – ключевой вопрос».
Директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев убежден, что «усложнить» российскую экономику и выпускаемую отечественными предприятиями продукцию может только конкуренция. «Усилить конкуренцию внутри страны можно, лишь ликвидировав административные барьеры для бизнеса: тогда будет больше производителей, они будут конкурировать между собой, бороться за потребителя и повышать качество выпускаемых товаров», – считает он. Конкурировать на мировом рынке, по его мнению, нашим производителям должно помочь государство, предоставляя информационную и финансовую поддержку тем, кто готов экспортировать свою продукцию. «Так делают все страны: экспортерам дают дешевые кредиты и ориентируют их в пространстве: предоставляют точную информацию о том, что, где и по каким ценам нужно на мировом рынке», – рассуждает экономист.