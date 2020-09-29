Российской экономике не хватает сложности

Директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев убежден, что «усложнить» российскую экономику и выпускаемую отечественными предприятиями продукцию может только конкуренция. «Усилить конкуренцию внутри страны можно, лишь ликвидировав административные барьеры для бизнеса: тогда будет больше производителей, они будут конкурировать между собой, бороться за потребителя и повышать качество выпускаемых товаров», – считает он. Конкурировать на мировом рынке, по его мнению, нашим производителям должно помочь государство, предоставляя информационную и финансовую поддержку тем, кто готов экспортировать свою продукцию. «Так делают все страны: экспортерам дают дешевые кредиты и ориентируют их в пространстве: предоставляют точную информацию о том, что, где и по каким ценам нужно на мировом рынке», – рассуждает экономист.