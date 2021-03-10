S&P разъяснила свой тезис о риске транзита власти в России

S&P разъяснила свой тезис о риске транзита власти в РоссииВсе могут предсказать исход выборов, но что будет делать победитель, не знает никто
В своем недавнем отчете Standard & Poor’s (S&P) перечислила три главных экономических риска для России в 2021 г., одним из которых агентство назвало транзит власти. «Ведомости» попросили подробнее прокомментировать этот тезис ведущего аналитика S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова.
– Означает ли упоминание транзита власти в качестве риска, что экономические последствия такого транзита могут быть только негативными?
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