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S&P разъяснила свой тезис о риске транзита власти в России

Все могут предсказать исход выборов, но что будет делать победитель, не знает никто
Александр Лесных
Ведущий аналитик S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов отмечает, что российская макроэкономическая политика является одной из сильнейших среди развивающихся стран /Standard & Poor’s

В своем недавнем отчете Standard & Poor’s (S&P) перечислила три главных экономических риска для России в 2021 г., одним из которых агентство назвало транзит власти. «Ведомости» попросили подробнее прокомментировать этот тезис ведущего аналитика S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова.

– Означает ли упоминание транзита власти в качестве риска, что экономические последствия такого транзита могут быть только негативными?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных