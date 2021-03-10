S&P разъяснила свой тезис о риске транзита власти в России

В своем недавнем отчете Standard & Poor’s (S&P) перечислила три главных экономических риска для России в 2021 г., одним из которых агентство назвало транзит власти. «Ведомости» попросили подробнее прокомментировать этот тезис ведущего аналитика S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова.