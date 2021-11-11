Как рекордная инфляция в США повлияет на Россию

Инфляция в США, стране с крупнейшей экономикой, по итогам октября оказалась на рекордном за последние 30 лет уровне – 6,2% (при целевом показателе в 2%). Последний раз такое значение фиксировалось в 1990 г. Аналитики ожидали, что годовая инфляция в Штатах не превысит 5,8%. Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоносители и продукты питания, составила 4,6%, также оказавшись на максимумах с 1991 г. По корзине потребительских товаров темпы роста цен в Америке держатся выше 8% третий месяц подряд – такого не было со времен администрации Рональда Рейгана в начале 1980-х.