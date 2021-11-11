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Как рекордная инфляция в США повлияет на Россию

Экономисты не ждут оттока капитала: рубль стабилен, а цены на нефть и газ высокие
Екатерина Литова
Повышение курса рубля наблюдается практически четыре месяца подряд и связано преимущественно с ужесточением денежно-кредитной политики Банком России / Евгений Разумный / Ведомости

Инфляция в США, стране с крупнейшей экономикой, по итогам октября оказалась на рекордном за последние 30 лет уровне – 6,2% (при целевом показателе в 2%). Последний раз такое значение фиксировалось в 1990 г. Аналитики ожидали, что годовая инфляция в Штатах не превысит 5,8%. Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоносители и продукты питания, составила 4,6%, также оказавшись на максимумах с 1991 г. По корзине потребительских товаров темпы роста цен в Америке держатся выше 8% третий месяц подряд – такого не было со времен администрации Рональда Рейгана в начале 1980-х.

Инвесторы стали осознавать, что теперь им придется жить в парадигме более высокой инфляции, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Рынок полагал, отмечает он, что к концу следующего года инфляция в США вернется к целевому уровню ФРС, но теперь ожидания возвращения к таргету, вероятно, сдвинутся на 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных