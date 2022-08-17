ЦБ предложил субсидировать ставку по рублевым кредитам нефтегазовым компаниям или кредитовать их валютой

ЦБ предложил субсидировать ставку по рублевым кредитам нефтегазовым компаниям или кредитовать их валютойВ последнем случае это снизит риски для банков, но может увеличить для реального сектора
ЦБ сформировал комплекс предложений по улучшению условий долгосрочного финансирования стратегических проектов в нефтегазовой промышленности, следует из доклада председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину. Содержание документа, направленного 28 июля, «Ведомостям» передал знакомый с инициативами регулятора источник, информацию подтвердил собеседник, близкий к администрации главы государства.
Набиуллина, по их словам, напоминает, что на рынке наблюдается повышенное предложение иностранной валюты, которая копится в финансовой системе. Теоретически эта валютная ликвидность могла бы быть направлена на кредитование российских системообразующих предприятий нефтегазовой промышленности, предполагает председатель ЦБ. Скорее всего, это позволило бы снизить риски для банковской системы, поскольку сейчас валютные активы российских кредитных организаций размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках, отмечает Набиуллина. Тем не менее даже при условии переориентации ликвидности на кредитование нефтегазовых проектов риски останутся на повышенном уровне, поскольку эти активы в любом случае номинированы в валюте недружественных стран, признает председатель ЦБ.
Поэтому целесообразно продолжать политику девалютизации и прежде всего сокращать долю депозитов в иностранной валюте – именно этой логики и планирует придерживаться Банк России, сообщил источник со ссылкой на доклад Набиуллиной.
ЦБ предлагает сконцентрироваться на улучшении условий долгосрочного финансирования по рублевым кредитам. Так или иначе, предел снижения стоимости заимствований с помощью рыночных механизмов – уровень доходности ОФЗ. Для дальнейшего удешевления кредитов может применяться господдержка, которая компенсирует часть расходов на финансирование.
Ключевые инициативы Банка России следующие:
Выдавать госгарантии по кредитам банков на проекты в нефтегазовом секторе – это позволит применять пониженные коэффициенты риска и в минимальном объеме формировать резервы.
Финансирование могли бы предоставлять государственные институты развития за счет выпуска рублевых облигаций. ЦБ уже предусмотрел пониженные коэффициенты риска по таким бондам. Кроме этого для снижения ставок регулятор предлагает субсидировать институтам развития процентные расходы по выпускаемым облигациям, а также разработать специальный механизм их оперативной докапитализации.
Часть проектов могла бы реализовываться в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК; сейчас этот механизм для нефтегазового сектора недоступен), для упакованных таким образом инициатив ЦБ также готов предоставить регуляторные послабления.
Могут быть использованы другие механизмы господдержки, в частности субсидирование процентной ставки по кредитам, предоставление налоговых льгот и других преференций.
У корпоративного сектора есть потребность в кредитных ресурсах для реализации стратегических проектов, важных для трансформации и устойчивого развития экономики в целом, прокомментировал «Ведомостям» инициативу Банка России его представитель. Для снижения стоимости финансирования и облегчения его получения могут быть использованы различные инструменты как прямого субсидирования, так и способствующие снижению риска для банков, отметил собеседник. По его словам, ЦБ также оценивает возможность внедрения риск-ориентированного стимулирующего регулирования, которое будет способствовать финансированию приоритетных проектов по экономическому развитию.
Представитель Минфина в целом поддержал предложения Банка России. Он признал, что наиболее эффективный механизм государственной поддержки инвестиционных проектов, имеющих приоритетное и стратегическое значение для России, – это субсидирование процентной ставки в рамках заемного финансирования. Применение такого формата кредитования в отличие от прямого финансирования позволяет масштабировать поддержку на большее количество проектов, обеспечив при этом мультипликативный эффект. Один из инструментов такого рода кредитования – «Фабрика проектного финансирования» ВЭБа, напомнил представитель Минфина. Кроме того, получить займы на льготных условиях под приоритетные проекты можно из средств ФНБ, добавил он. Но полного исключения банков из прямого финансирования проектов допускать нельзя, подчеркивает собеседник. Это ограничит возможности всесторонней оценки проектных рисков, а также может снизить инвестиционную активность, резюмировал представитель Минфина.
Предложения ЦБ при их должной проработке и реализации могут помочь увеличить доступность и уменьшить стоимость длинных кредитов, сообщил «Ведомостям» представитель ВТБ. В пресс-службах других крупнейших банков из списка системно значимых – Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, МКБ, Райффайзенбанка, Совкомбанка и «Юникредита» – на запрос не ответили. Представители крупнейших компаний нефтегазового сектора – «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла», «Новатэка» и «Сургутнефтегаза» – также оставили вопросы без комментариев.
Риски недофинансирования
Высокопоставленный источник в правительстве в разговоре с «Ведомостями» в кулуарах Петербургского международного экономического форума признавал, что одна из ключевых задач властей в нынешних условиях – найти возможности для применения валютной ликвидности, которая поступает в Россию в результате высокого экспорта. «У нас образуется колоссальный инвестиционный ресурс, в том числе благодаря закрытому счету капитала. Наша главная задача сейчас – решить, как его использовать», – говорил он в июне.
Крупные компании, такие как «Роснефть», зачастую привлекали финансирование из-за рубежа, поскольку были слишком большими для российской финансовой системы, сейчас же они этой возможности лишились, говорил помощник президента Максим Орешкин в июле на форуме Росмолодежи «Территория смыслов». По его словам, важно настроить банковскую систему таким образом, чтобы финансирование было доступно внутри страны.
Большинство нефтегазовых компаний показали хорошие результаты по итогам полугодия, но тенденция сокращения экспортной выручки, которая наметилась в последнем месяце II квартала, создает риски недофинансирования ранее запланированных капзатрат, отмечает эксперт «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк. Из-за падения цен на нефть, сокращения поставок газа и относительно стабильного рубля в III квартале номинальный объем выручки продолжит снижаться, ожидает он. По мнению эксперта, каждый из предлагаемых ЦБ инструментов эффективен, они могут улучшить ситуацию в отрасли, но применять их все нецелесообразно из-за затратности для бюджета.
Заинтересованность нефтегазовых компаний в валютных кредитах будет зависеть от конкретных условий предоставления кредита, говорит главный экономист по России и ЦВЕ Bloomberg Economics Александр Исаков. Если средства будут предоставляться в соответствии с условиями, которые были на международном рынке, то компании могут ими воспользоваться, полагает он. Более того, действующее российское законодательство позволяет обслуживать валютные долги в рублях, что снизит риски для компаний, напомнил экономист.
Валютные кредиты в нынешних условиях могут понадобиться российским нефтегазовым компаниям лишь при условии, что им нужно будет закупать необходимое оборудование, отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Если у государства или компании нет канала, по которому импорт может быть поставлен, то смысла в кредитах в долларах и евро нет, потому что их не на что будет потратить, добавил эксперт. Компании заинтересованы в валютных кредитах лишь для рефинансирования валютных долгов, считает инвестиционный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов. В целом же сейчас нефтегазовые компании гораздо в большей степени заинтересованы в рублевых кредитах. «В условиях ухода из России многих партнеров, нефтесервисных компаний и поставщиков оборудования валюту фактически тратить не на что. В нынешних условиях участники рынка гораздо больше заинтересованы в привлечении рублевого финансирования», – поддержал Суверов позицию Широва.
В сложившихся условиях мнение о том, что можно было бы перенаправить поток валюты из пассивов банков на кредиты нефтегазовым компаниям выглядит довольно сомнительно, полагает Широв. По сути, это перераспределение рисков по владению активами в токсичных валютах между банками и реальным сектором. Если речь не идет о закупках импорта, то компаниям такие займы точно не нужны: помимо неопределенности в возможности использования долларов и евро высокая волатильность курса дополнительно увеличивает риски по таким займам, пояснил экономист. Крупные энергетические компании всегда могли получать кредиты по ставкам ниже рынка, потому что это надежные заемщики, в которых российские банки заинтересованы, добавил Широв. Сейчас, по мнению эксперта, проблемы компаний связаны не с финансированием, а с доступом к товарам и услугам, которые нужны для реализации проектов.
Предложения ЦБ – это, по сути, попытка переложить валютные риски с больной головы на здоровую: вывести из-под удара банки, подставив реальный сектор, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Нефтегазовая отрасль у нас уже 20 лет дойная корова. В то время как маржинальность банковского сектора – это святое. И если макроэкономические реалии не позволяют поддерживать ее на должном уровне, в ход идут госсубсидии. А следовало бы просто поумерить аппетиты: и для бюджета дешевле, и для экономики стимул», – резюмировал экономист.
В подготовке статьи участвовал Николай Николаев