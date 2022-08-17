ЦБ предложил субсидировать ставку по рублевым кредитам нефтегазовым компаниям или кредитовать их валютой

Валютные кредиты в нынешних условиях могут понадобиться российским нефтегазовым компаниям лишь при условии, что им нужно будет закупать необходимое оборудование, отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Если у государства или компании нет канала, по которому импорт может быть поставлен, то смысла в кредитах в долларах и евро нет, потому что их не на что будет потратить, добавил эксперт. Компании заинтересованы в валютных кредитах лишь для рефинансирования валютных долгов, считает инвестиционный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов. В целом же сейчас нефтегазовые компании гораздо в большей степени заинтересованы в рублевых кредитах. «В условиях ухода из России многих партнеров, нефтесервисных компаний и поставщиков оборудования валюту фактически тратить не на что. В нынешних условиях участники рынка гораздо больше заинтересованы в привлечении рублевого финансирования», – поддержал Суверов позицию Широва.