ЦБ заявил о рисках переохлаждения экономики в случае сохранения ставки 20 марта

ЦБ заявил о рисках переохлаждения экономики в случае сохранения ставки 20 мартаПерегрев внутреннего спроса ослабевает даже быстрее, чем предполагалось
Снижение ставки до 15% помогло избежать переохлаждения экономики, говорится в Резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ на заседании 20 марта. «Сохранение ставки на текущем уровне в этих условиях может создать риски избыточного охлаждения экономики и последующего сильного отклонения инфляции вниз от цели», – поясняют авторы документа. Расходы на конечное потребление должны были вырасти на 0,5–1,5% в 2026 г. по прогнозу ЦБ в феврале.
Экономическая активность в начале 2026 г. оказывается более сдержанной, чем ожидал Банк России в феврале, говорится в резюме. Участники заседания отметили, что эти данные требуют осторожной интерпретации из-за ряда временных факторов. Во-первых, на текущие темпы роста по отношению к IV кварталу влияет эффект высокой базы конца 2025 г., частично связанный с особенностями статистического учета (часть продукции могла быть отражена в выпуске в конце года, хотя ее производство было растянуто в течение года), обращает внимание регулятор. Оценку экономической активности также затрудняет отсутствие сопоставимых квартальных рядов по ВВП за 2024–2025 г. (они традиционно будут опубликованы в апреле). Во-вторых, показатели января искажены календарным и погодным факторами: меньшим числом рабочих дней, чем в прошлом году, а также более холодной погодой и снегопадами, повлиявшими на отдельные отрасли, в том числе строительство.
Перегрев внутреннего спроса ослабевает даже быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России, подчеркивает регулятор. В связи с этим экономика России может выйти на «сбалансированную траекторию» раньше. Большинство членов совета директоров согласились, что экономика приблизилась к темпам роста в рамках потенциала, однако пока разрыв выпуска остается слабоположительным.
Отдельные участники считают, что в начале 2026 г. разрыв выпуска уже может находиться вблизи нулевого уровня. Такая оценка была основана на предположении о снижении устойчивого инфляционного давления до уровней, близких к 4%. При этом были мнения о том, что преждевременно делать выводы до публикации актуализированных квартальных данных по экономике за 2025 г. Дополнительным аргументом в пользу такой осторожности служило то, что ситуация на рынке труда не свидетельствует о закрытии разрыва выпуска, а устойчивые показатели инфляции находятся выше 4%.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что экономическая активность в России в начале 2026 г. складывается ниже ожиданий ЦБ на I квартал (рост на 1,6%). В целом прогноз ЦБ по росту ВВП на 2026 г. в диапазоне 0,5–1,5% пока сохраняется, говорила Набиуллина 20 марта. Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 1,3%, при этом в апреле оценка будет снижена, говорил в конце марта глава Минэкономики РФ Максим Решетников. По словам министра, изменения в политике Банка России будут действовать на экономику с лагом и восстановление экономики, «в лучшем случае», начнется в конце этого года или в начале 2027 г.
По прогнозу вице-премьера РФ Александра Новака от 3 февраля, рост ВВП РФ в 2026 г. составит от 1 до 1,3%. В прошлом году ВВП вырос на 1% после роста на 4,3% в 2024 г. и 4,1% в 2023 г. Экономика России резко замедлила темпы роста, поддержку ей оказывают смягчение политики ЦБ и меры правительства, говорил «Ведомостям» 26 марта глава ВТБ Андрей Костин. Экономический рост будет ниже, чем в последние 2–3 года, добавил банкир.
Участники заседания ЦБ также обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Даже при сценарии снижения напряженности в течение следующего квартала с высокой вероятностью среднегодовая цена на нефть в 2026 г. может оказаться выше февральского прогноза ЦБ на фоне сокращения мировых запасов и предложения на рынке. ЦБ ожидал в феврале, что цена нефти для налогообложения в среднем за 2026 г. составит $45/барр.
Для российской экономики влияние внешних условий неоднозначно, отметили в ЦБ. Дезинфляционное влияние связано с тем, что рост мировых цен на сырьевые товары ведет к увеличению экспортной выручки и будет поддерживать курс рубля. При этом есть и проинфляционные факторы, например, при продолжительном конфликте возрастает риск ускорения инфляции в мире и замедления роста экономики. Удорожание товаров на внешних рынках и рост логистических издержек будет поддерживать рост цен, отмечают в ЦБ.
Сокращение проходимости Ормузского пролива уже месяц поддерживает мировые цены на нефть в диапазоне $90–100/барр. и даже выше. 9 марта стоимость нефти Brent достигала $119,5/барр., приближаясь к максимумам 2022 г. 1 апреля котировка поднималась до $119,1/барр. Опрошенные «Ведомостями» эксперты допускали, что мировые цены на нефть могут достигнуть $200 за барр. Однако это не базовый сценарий роста котировок, он возможен при значительном перекрытии мощностей Ормузского пролива на несколько месяцев, отмечал руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин.