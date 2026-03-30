ЦБ заявил о рисках переохлаждения экономики в случае сохранения ставки 20 марта

Экономическая активность в начале 2026 г. оказывается более сдержанной, чем ожидал Банк России в феврале, говорится в резюме. Участники заседания отметили, что эти данные требуют осторожной интерпретации из-за ряда временных факторов. Во-первых, на текущие темпы роста по отношению к IV кварталу влияет эффект высокой базы конца 2025 г., частично связанный с особенностями статистического учета (часть продукции могла быть отражена в выпуске в конце года, хотя ее производство было растянуто в течение года), обращает внимание регулятор. Оценку экономической активности также затрудняет отсутствие сопоставимых квартальных рядов по ВВП за 2024–2025 г. (они традиционно будут опубликованы в апреле). Во-вторых, показатели января искажены календарным и погодным факторами: меньшим числом рабочих дней, чем в прошлом году, а также более холодной погодой и снегопадами, повлиявшими на отдельные отрасли, в том числе строительство.