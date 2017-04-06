Минэкономразвития ожидает серьезного ослабления рубля в ближайшие месяцы

Рубль ослабеет к доллару в ближайшее время, курс на конец года прогнозируется в 68 руб. за доллар, сказал сегодня министр экономического развития Максим Орешкин, представляя макропрогноз своего министерства. Сегодня в 19.00 мск доллар стоил 56,3 руб. при котировках нефти Brent на уровне $54,8 за баррель.

По мнению Орешкина, курс рубля сейчас значительно отклонился от своего «модельного уровня» в сторону переукрепления. Он уточнил, что курс 68 руб. за доллар ожидается в базовом сценарии - при снижении цен на нефть к концу года до $40 за баррель (среднегодовой курс при этом составит $45,6 за баррель). Если цены на нефть сохранятся на текущем уровне, то, по мнению министра, курс будет 63-64 руб. за доллар.

Орешкин также ожидает, что если курс рубля будет сохраняться на текущих уровнях, то ЦБ будет более агрессивно снижать ключевую ставку, в противном случае инфляция по итогам года оказалась бы значительно ниже таргета в 4% и могла бы быть даже ниже 3%.

Орешкин в этом году неоднократно говорил, что рубль укрепился ненадолго и после некоторого ослабления должен стабилизироваться. Министр считает, что укрепление не связано с фундаментальными факторами.