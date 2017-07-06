ЕС и Япония договорились о создании зоны свободной торговли

Евросоюз и Япония согласовали предварительные контуры будущей договоренности о зоне свободной торговли, сообщает ВВС. Такое соглашение в Брюсселе подписали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Детали договоренностей еще не проработаны. Пока предполагается, что соглашение снимет большую часть таможенных тарифов во взаимной торговле. Япония активно продает европейцам автомобили, Европе важно поставлять Японии сельхозпродукцию.

Комментируя достигнутые договоренности, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что это соглашение доказывает приверженность ЕС международной торговле и глобализации.

В январе 2017 г. вскоре после инаугурации президент Дональд Трамп решил отказаться от участия США в Транстихоокеанском партнерстве, поставив под сомнение перспективы всего этого проекта. Договор о партнерстве был подписан в октябре 2015 г., но так и не ратифицирован конгрессом США. В партнерство должны были войти США, Япония, Мексика, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Перу, Чили, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Сингапур. Вместе эти страны контролируют 40% мирового ВВП и около трети мирового торгового оборота. По оценкам Института мировой экономики Питерсона, партнерство увеличило бы доходы его участников на $285 млрд к 2025 г., их экспорт вырос бы на $440 млрд.