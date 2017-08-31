Минэкономразвития понизило прогноз по годовой инфляции в 2017 году до 3,7%

Министерство экономического развития понизило прогноз по годовой инфляции в декабре 2017 г. до 3,7% с 3,8%. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе ведомства. При этом министерство сохранило прогноз по инфляции на конец 2018, 2019 и 2020 гг. на уровне 4%.

Минэкономразвития также повысило прогноз ВВП в 2017 г. в базовом сценарии до 2,1% с 2%, в 2018 г. – до 2,1% с 1,5%. Министерство повысило свой прогноз по росту ВВП в 2019 г. до 2,2% с 1,5%, в 2020 г. – до 2,3% с 1,5%.

Кроме того, ведомство повысило прогноз по росту инвестиций в России в 2017 г. до 4,1% с 2%, в 2018 г. – до 4,7% с 2,2%, а также улучшило прогноз по росту инвестиций в базовом сценарии в 2019 г. до 5,6% с 2%, в 2020 г. – до 5,7% с 2,1%.