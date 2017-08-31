ЦБ увидел более оптимистичное отношение россиян к своему материальному положению

Инфляционные ожидания россиян на предстоящий год после роста в июле в августе снизились на фоне плодоовощной дефляции, говорится в обзоре Банка России.

Прямая оценка «инФОМ» (медианное значение), рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, уменьшилась до минимального значения за всю историю наблюдений (на 1,2 п. п.до 9,5%). Оценки инфляционных ожиданий, сделанные Банком России на основе данных опроса «инФОМ», также снизились до 3,7% в августе с 4,1-4,2% в июле. Позитивная динамика отмечается и в ответах на вопросы о росте цен в следующем месяце, и об изменении инфляции в следующем году.

В августе улучшились и оценки изменения материального положения за последний год. Доля тех, кто считает, что их материальное положение за 12 месяцев ухудшилось, снижается с начала 2016 г. Однако улучшение материального положения все еще отмечает лишь малая доля опрошенных (12%), констатирует ЦБ. Традиционно большинство респондентов (55%) говорят о его неизменности. Вместе с тем ожидания улучшения материального положения в следующем году остаются относительно стабильными после их роста в течение 2016 г. Доли тех, кто ожидает улучшения и ухудшения материального положения в следующие 12 месяцев, находятся практически на одном уровне (20 и 18% соответственно).

На фоне улучшения материального положения респонденты реже говорили о необходимости экономить на повседневных расходах. Среди товаров, на которых опрошенные стали меньше экономить, чаще всего назывались мясо и птица, сыр и колбасы, одежда и обувь, рыба и морепродукты, фрукты и овощи, кондитерские изделия, услуги кафе и ресторанов, отмечается в обзоре.

Улучшение материального положения повлияло и на ситуацию со сбережениями. Доля респондентов, которым удалось хоть что-то отложить за последний месяц, после значительного снижения вернулась к уровню середины 2014 г., когда этот вопрос только начал задаваться.