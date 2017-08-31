«Левада»: россияне считают инфляцию и бедность самыми острыми проблемами

Опрос «Левада-центра» показал, что россиян больше всего тревожат такие проблемы, как рост цен (61%) и бедность (45%). На третьем месте – рост безработицы (33%). Респондентам задавался вопрос: какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего и вы считаете их самыми острыми? Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответов.

В первую десятку самых острых проблем также вошли коррупция (33%), экономический кризис (28%), недоступность многих видов медицинского обслуживания (26%), резкое расслоение на богатых и бедных (25%), кризис морали, культуры, нравственности (15%), ухудшение состояния окружающей среды (14%) и война на востоке Украины (14%).

Опрос проводился 18–22 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.