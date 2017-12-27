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РФПИ выдаст АФК «Система» краткосрочный кредит на 40 млрд рублей под залог активов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставит АФК «Система» краткосрочный кредит на 40 млрд руб. под залог активов для расчета с «Роснефтью», подтвердил в интервью «России 24» гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.

«Мы считаем, что это очень важное мировое соглашение для рынка, важное событие для инвестиционного климата в России, – сказал Дмитриев. – Мы выделим "Системе" краткосрочный кредит в размере 40 млрд руб. под залог ряда активов, которые позволят расплатиться с "Роснефтью"».

Кредит будет выдан до июня под залог принадлежащих «Системе» акций ритейлера «Детский мир» и АО «БЭСК», уточнил журналистам Дмитриев (цитата по ТАСС).

Арбитражный суд Башкирии во вторник утвердил мировое соглашение «Роснефти» с АФК «Система». Согласно документу, «Система» обязуется возместить причиненные «Башнефти» убытки в 100 млрд руб. Дочерняя структура «Система инвест» до конца недели перечислит «Башнефти» 20 млрд руб. за счет своих средств (сейчас на счетах «Системы» находится 68,9 млрд руб.) и размороженных дивидендов (9,8 млрд руб.).

«Система» до конца I квартала 2018 г. перечислит еще 80 млрд руб., 40 из которых придутся на РФПИ, а второй транш будет обеспечен кредитом Сбербанка. Кредитный договор с банком и договор о привлечении финансирования со стороны РФПИ будут для компаний гарантией, которая позволит снять арест с активов «Системы».

Согласно договоренностям, просрочка выплат возможна не более чем на семь рабочих дней, после чего «Роснефть» имеет право обратить взыскание на арестованное имущество «Системы».

В результате компании отказываются от всех имущественных требований по ранее поданным искам. «Роснефть» и «Башнефть» отсудили у «Системы» 136 млрд руб. по иску о компенсации убытков от реорганизации «Башнефти», компании также подавали второй иск на 131 млрд руб. за неправомерно выплаченные дивиденды. В свою очередь «Система» подавала встречный иск на 330 млрд руб.