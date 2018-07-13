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Минэкономразвития не исключает возможность дефляции в августе

В августе потребительские цены относительно июля могут не измениться либо снизиться на 0,1%, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине инфляции». В июле цены увеличатся на 0,3-0,4%.

В то же время в годовом выражении инфляция может ускориться после 2,3% в июне до 2,5-2,6% в июле и 2,9-3,1% в августе, что связано с низкой базой соответствующих месяцев прошлого года, объясняет министерство. В марте и мае годовая инфляция держалась на уровне 2,4%.

В июне по сравнению с маем цены увеличились на 0,45% после роста на 0,35-0,4% в предшествующие три месяца. Цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,6% после майской дефляции в -0,1%. По оценке Минэкономразвития, в июле по мере роста предложения отечественной плодоовощной продукции нового урожая дефляция в данной товарной группе возобновится. Непродовольственные товары в июне подорожали на 0,5%, в мае – на 0,9%.

Из-за повышения НДС с 2019 г. Минэкономразвития ожидает ускорения инфляции уже в этом году – до 3,1% к концу года (и составит 2,6% в среднем по году), а к концу 2019 г. рост цен достигнет 4,3% (4,2% по году), после чего цены начнут снижаться.