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Правительство не допустит российских юрлиц к «внутренним офшорам»

Резидентами специальных административных районов (САР) - «внутренних офшоров», которые российские власти собираются создать в Калининградской области и Приморском крае, смогут стать только иностранные юрлица. Это одна из правительственных поправок к пакету законопроектов о САР ко второму чтению, пишет «Интерфакс». Идея законопроекта состоит в том, чтобы на эти территории можно было переносить иностранные структуры с сохранением правовых форм без выплаты налогов с иностранных доходов.

По данным источника агентства, решение о недопуске в САР российских юрлиц было принято на совещании у президента в первой половине июля по настоянию экспертных управлений Кремля и ЦБ. Эксперты указали, что основная цель нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Кроме того, новое, либеральное регулирование нужно апробировать на ограниченном круге компаний, избежав риска массовой миграции в САР бизнеса из других регионов России, а также рисков с точки зрения валютного контроля, объяснил собеседник «Интерфакса».

В будущем российские юрлица могут получить доступ в САР «с учетом отдельных ограничений», отметил он.

Поправки планируется рассмотреть на заседании комитета по экономической политике Госдумы 25 июля.