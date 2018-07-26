Неверов предложил способ смягчения последствий пенсионной реформы
Руководство думской фракции «Единая Россия» выступает за привязку льгот для пенсионеров к действующему возрасту выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – независимо от пенсионной реформы, рассказал журналистам руководитель фракции Сергей Неверов.
«У нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Естественно, мы с регионами обсуждаем, чтобы сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», – сказал Неверов (цитаты по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что аналогичной позиции единороссы придерживаются и в отношении федеральных льгот.
Первый замруководителя фракции Андрей Исаев отметил, что сохранение льгот не потребует дополнительных трат, поскольку средства уже заложены в региональные бюджеты. «Наши депутаты, когда поедут в регионы, они перед региональными заксобраниями, органами исполнительной власти такие вопросы поставят и будут обсуждать», – указал парламентарий.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.
Как рассказывали «Ведомостям» собеседники во фракции «Единая Россия» в Госдуме перед рассмотрением законопроекта о пенсионном возрасте в первом чтении, единороссы планируют предложить сохранить льготы по налогу на имущество для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет и не менять пенсионный возраст для женщин с тремя и более детьми. Два федеральных чиновника говорили «Ведомостям», что из перечисленного правительство обсуждает только одно – стоит ли повышать возраст, с которого оформляется льгота на имущественный налог.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин