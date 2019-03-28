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ВЭБ переведет часть сотрудников в Воронеж

Около 300 сотрудников «ВЭБ.РФ» и «ВЭБ сервиса» будут переведены в единый сервисный центр институтов развития в Воронеже, сообщил РБК представитель госкорпорации Андрей Самохин. Переезд планируется завершить до 1 сентября.

По словам источников издания, «ВЭБ.РФ»планирует сократить 2500 сотрудников в рамках оптимизации своей структуры. Собеседник в госкорпорации рассказал РБК, что в головной организации численность персонала уже уменьшилась с 1800 до 1000 человек. Более масштабные сокращения затронут «ВЭБ лизинг», «ВЭБ сервис» и «ВЭБ капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. Их персонал сократится с 2500 до 800 человек.

Ранее глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов говорил, что число сотрудников госкорпорации планируется сократить с восьми до трех тысяч человек. По словам собеседника РБК, основную часть сокращения сотрудников обеспечит передача Связь-банка, в котором сейчас работают 3300 человек.

Источник в госкорпорации отметил, что, по оценкам экспертов, эффект от сокращений составит 30–40% от зарплатного фонда и административно-хозяйственных расходов. Только на зарплатах «ВЭБ.РФ» сможет сэкономить около 3 млрд руб.