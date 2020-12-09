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Путин возмутился росту цен на базовые продукты питания

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться.

«Это пандемией не объяснишь. Причем здесь пандемия? Сахарный песок… внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Почему цены то выросли на 71,5%… А подсолнечное масло — 23,8% и продолжает расти, мука на 12,9% выросла, макаронные изделия — 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%», — сказал президент в ходе совещания по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Объяснение этому есть — это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», — отметил он. 

Глава российского государства добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать.

«Я жду от вас не просто предложений на заданную тему, а конкретных мер и сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты», — сказал Путин, обращаясь к участникам совещания.

Ранее глава государства призвал не допустить нехватки у населения денег на продукты и привел в пример ситуацию в СССР: тогда граждане ощущали нехватку продуктов из-за их дефицита, а сейчас нехватка продуктов может ощущаться из-за высоких цен на некоторые из них.

Ранее по теме: Путин призвал не допустить ситуации с нехваткой у населения денег на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных