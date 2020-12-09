Путин возмутился росту цен на базовые продукты питания
Президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться.
«Это пандемией не объяснишь. Причем здесь пандемия? Сахарный песок… внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Почему цены то выросли на 71,5%… А подсолнечное масло — 23,8% и продолжает расти, мука на 12,9% выросла, макаронные изделия — 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%», — сказал президент в ходе совещания по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Объяснение этому есть — это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», — отметил он.
Глава российского государства добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать.
«Я жду от вас не просто предложений на заданную тему, а конкретных мер и сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты», — сказал Путин, обращаясь к участникам совещания.
Ранее глава государства призвал не допустить нехватки у населения денег на продукты и привел в пример ситуацию в СССР: тогда граждане ощущали нехватку продуктов из-за их дефицита, а сейчас нехватка продуктов может ощущаться из-за высоких цен на некоторые из них.