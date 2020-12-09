Путин возмутился росту цен на базовые продукты питания

«Это пандемией не объяснишь. Причем здесь пандемия? Сахарный песок… внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Почему цены то выросли на 71,5%… А подсолнечное масло — 23,8% и продолжает расти, мука на 12,9% выросла, макаронные изделия — 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%», — сказал президент в ходе совещания по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».