Путин призвал не допустить ситуации с нехваткой у населения денег на продукты
Граждане CCCР ощущали нехватку продуктов из-за их дефицита, а сейчас нехватка продуктов может ощущаться из-за высоких цен на некоторые из них, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Как бы у нас не получилось как в Советском союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: в Советском союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать потому, что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», – сказал Путин, комментируя сообщение министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что в России нет дефицита продуктов.
Президент отметил, что этот вопрос требует особого внимания. По словам Патрушева, ситуация на продовольственном рынке стабильная, дефицита продуктов нет.
Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что российские торговые сети планируют продолжать сдерживать цены на продукты и товары вплоть до Нового года. В АКОРТ подчеркнули, что будут так поступать, «несмотря на существенные издержки торговли, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции».