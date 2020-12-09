Путин призвал не допустить ситуации с нехваткой у населения денег на продукты

«Как бы у нас не получилось как в Советском союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: в Советском союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать потому, что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», – сказал Путин, комментируя сообщение министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что в России нет дефицита продуктов.