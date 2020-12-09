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Путин призвал не допустить ситуации с нехваткой у населения денег на продукты

Ведомости

Граждане CCCР ощущали нехватку продуктов из-за их дефицита, а сейчас нехватка продуктов может ощущаться из-за высоких цен на некоторые из них, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Как бы у нас не получилось как в Советском союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: в Советском союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать потому, что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», – сказал Путин, комментируя сообщение министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что в России нет дефицита продуктов.

Президент отметил, что этот вопрос требует особого внимания. По словам Патрушева, ситуация на продовольственном рынке стабильная, дефицита продуктов нет.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что российские торговые сети планируют продолжать сдерживать цены на продукты и товары вплоть до Нового года. В АКОРТ подчеркнули, что будут так поступать, «несмотря на существенные издержки торговли, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных