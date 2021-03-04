Песков анонсировал участие Путина в ПМЭФ

«Мы рассчитываем, что президент примет участие ...Представить петербургский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина [в нем] будет», — сказал Песков, отметив, что пока «модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать».