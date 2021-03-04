Песков анонсировал участие Путина в ПМЭФ
Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), так как без него представить это мероприятие «невозможно», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем, что президент примет участие ...Представить петербургский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина [в нем] будет», — сказал Песков, отметив, что пока «модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать».
«Эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата», — уточнил Песков, поясняя возможность очного участия главы государства в форуме.
Накануне Росконгресс назвал даты проведения ПМЭФ в очном формате 2021 г.: мероприятие намечено на 2 — 5 июня. В 2020 г. форум был отменен из-за пандемии коронавируса. ПМЭФ проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии президента России.