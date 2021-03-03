Росконгресс назвал даты проведения ПМЭФ в 2021 году
Петербургский международный экономический форум в 2021 г. пройдет 2 — 5 июня, сообщает «Прайм» со ссылкой на Росконгресс.
В 2020 г. форум был отменен из-за пандемии коронавируса. ПМЭФ проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии президента России.
В прошлом году были отменены и другие экономические и инвестиционные форумы, однако, недавно правительство задумалось о возобновлении мероприятий на фону улучшения эпидемиологической ситуации.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о планах провести в 2021 г. ПМЭФ, Восточный экономический форум (ВЭФ), Российскую энергетическую неделю, а также II Каспийский экономический форум.