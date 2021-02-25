Глава РСПП допустил проведение форума в Петербурге в очном формате
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) может пройти в очном формате в 2021 г., заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на встрече президента Киргизии Садыра Жапарова с представителями российских деловых кругов.
«Нельзя исключать, что наш Роспотребнадзор даст добро на более живой характер Петербургского международного экономического форума. Не исключено, что в конце июня сможем встретиться в Санкт-Петербурге», – сказал Шохин (цитата по ТАСС). В 2020 г. ПМЭФ был отменен в связи с пандемией коронавируса.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о планах России провести в 2021 г. ПМЭФ, Восточный экономический форум (ВЭФ), Российскую энергетическую неделю и II Каспийский экономический форум. При этом, какие-то из этих мероприятий могут состояться в онлайн- или гибридном форматах, отметил он.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии президента России.