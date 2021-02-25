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Глава РСПП допустил проведение форума в Петербурге в очном формате

Ведомости

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) может пройти в очном формате в 2021 г., заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на встрече президента Киргизии Садыра Жапарова с представителями российских деловых кругов.

«Нельзя исключать, что наш Роспотребнадзор даст добро на более живой характер Петербургского международного экономического форума. Не исключено, что в конце июня сможем встретиться в Санкт-Петербурге», – сказал Шохин (цитата по ТАСС). В 2020 г. ПМЭФ был отменен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о планах России провести в 2021 г. ПМЭФ, Восточный экономический форум (ВЭФ), Российскую энергетическую неделю и II Каспийский экономический форум. При этом, какие-то из этих мероприятий могут состояться в онлайн- или гибридном форматах, отметил он.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии президента России.

Ранее по теме: В России планируют провести ПМЭФ, ВЭФ и Каспийский экономический форум

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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