Глава РСПП допустил проведение форума в Петербурге в очном формате

«Нельзя исключать, что наш Роспотребнадзор даст добро на более живой характер Петербургского международного экономического форума. Не исключено, что в конце июня сможем встретиться в Санкт-Петербурге», – сказал Шохин (цитата по ТАСС). В 2020 г. ПМЭФ был отменен в связи с пандемией коронавируса.