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Экономика

Объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии начнет работать в 2024 году

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Объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии начнет работать 1 января 2024 г., сообщил на пресс-конференции министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

«В соответствии с утвержденной союзной программой предусмотрено начало работы этого рынка с 1 января 2024 г. в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования, а с 1 января 2027 г. планируется и более глубокая интеграция», — заявил Каранкевич (цитата по ТАСС). В ходе такой интеграции производители и потребители электроэнергии двух стран смогут участвовать на равных условиях.

Также Москва и Минск продолжат сотрудничать в сфере атомной энергетики, в том числе по научному сопровождению проекта, внедрению новых технологий ремонта, обслуживанию систем безопасности. Новое направление такого сотрудничества — обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Страны уже подписали межправительственное соглашение о перевозке ядерных материалов, добавил министр.

4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину и миграционную концепцию.

Из документа следует, что соглашение направлено на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства. Союзные программы в том числе подразумевают интеграцию национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей, а также отмену телефонного роуминга между странами.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и общую военную доктрину

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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