Объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии начнет работать в 2024 году
Объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии начнет работать 1 января 2024 г., сообщил на пресс-конференции министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
«В соответствии с утвержденной союзной программой предусмотрено начало работы этого рынка с 1 января 2024 г. в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования, а с 1 января 2027 г. планируется и более глубокая интеграция», — заявил Каранкевич (цитата по ТАСС). В ходе такой интеграции производители и потребители электроэнергии двух стран смогут участвовать на равных условиях.
Также Москва и Минск продолжат сотрудничать в сфере атомной энергетики, в том числе по научному сопровождению проекта, внедрению новых технологий ремонта, обслуживанию систем безопасности. Новое направление такого сотрудничества — обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Страны уже подписали межправительственное соглашение о перевозке ядерных материалов, добавил министр.
4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину и миграционную концепцию.
Из документа следует, что соглашение направлено на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства. Союзные программы в том числе подразумевают интеграцию национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей, а также отмену телефонного роуминга между странами.