Объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии начнет работать в 2024 году

Из документа следует, что соглашение направлено на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства. Союзные программы в том числе подразумевают интеграцию национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей, а также отмену телефонного роуминга между странами.