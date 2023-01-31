У ЕС пока нет решения по использованию замороженных активов России

27 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС нашли законные основания для использования части замороженных активов Центробанка России на восстановление Украины. По данным агентства, речь идет о сумме в не менее 33,8 млрд евро, которые находятся в ЕС. Как утверждают собеседники, юристы Еврокомиссии заявили, что использовать средства можно при определенных условиях. В частности, активы не должны быть экспроприированы, что означает, что впоследствии их придется вернуть России. Кроме того, на восстановление Украины можно направить только ликвидные российские активы, добавляют источники.