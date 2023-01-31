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Экономика

У ЕС пока нет решения по использованию замороженных активов России

Ведомости

На данный момент у Европейского союза нет решения по использованию замороженных активов России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.

«Дискуссии по этому вопросу продолжаются как между членами ЕС, так и с международными партнерами, есть несколько вариантов, но пока решения по использованию нет», – сообщил собеседник агентства.

27 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС нашли законные основания для использования части замороженных активов Центробанка России на восстановление Украины. По данным агентства, речь идет о сумме в не менее 33,8 млрд евро, которые находятся в ЕС. Как утверждают собеседники, юристы Еврокомиссии заявили, что использовать средства можно при определенных условиях. В частности, активы не должны быть экспроприированы, что означает, что впоследствии их придется вернуть России. Кроме того, на восстановление Украины можно направить только ликвидные российские активы, добавляют источники.

Комментируя информацию источников Bloomberg о механизме, который позволяет «легально» использовать часть российских активов в пользу Украины, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас подчеркнул, что юридических оснований для ареста этих средств в ЕС нет.

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В тот же день государственный секретарь МИД Швейцарии Лилиан Лэ заявила, что сейчас у страны нет юридических оснований для перевода Украине российских активов, замороженных в стране. До этого в интервью изданию Tages-Anzeiger глава департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна ощущает давление международного сообщества, которое требует вовлечения всех государств в процесс передачи замороженных российских активов Украине.

Прошлой осенью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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