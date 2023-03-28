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Экономика

Новак: Россия в 2022 году нарастила поставки нефти в Индию в 22 раза

Ведомости

В 2022 г. Россия переориентировала поставки нефти в дружественные страны, в том числе в Индию, увеличив экспорт в эту страну в 22 раза по сравнению с 2021 г. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ.

«Большинство наших энергетических ресурсов было переориентировано на другие рынки, на рынки дружественных стран. Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году», – сказал он (цит. по ТАСС).

Ранее Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства сообщал, что Индия нарастила поставки российской нефти в 16 раз. На нее приходится около трети всех поставок стране. 

Новак также добавил, что Россия увеличила поставки нефти и в Китай. По данным китайской таможни, по итогам 2022 г. Россия заняла второе место по поставкам нефти в КНР, уступив первую строчку Саудовской Аравии. В прошлом году Россия поставила в Китай 86,25 млн т нефти, или 1,72 млн баррелей в сутки, что на 8,3% больше показателей 2021 г. РФ также нарастила экспорт СПГ на 43,9% до 6,5 млн т.

Ранее по теме: Путин заявил о готовности России наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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