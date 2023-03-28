Новак: Россия в 2022 году нарастила поставки нефти в Индию в 22 раза
В 2022 г. Россия переориентировала поставки нефти в дружественные страны, в том числе в Индию, увеличив экспорт в эту страну в 22 раза по сравнению с 2021 г. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ.
«Большинство наших энергетических ресурсов было переориентировано на другие рынки, на рынки дружественных стран. Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году», – сказал он (цит. по ТАСС).
Ранее Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства сообщал, что Индия нарастила поставки российской нефти в 16 раз. На нее приходится около трети всех поставок стране.
Новак также добавил, что Россия увеличила поставки нефти и в Китай. По данным китайской таможни, по итогам 2022 г. Россия заняла второе место по поставкам нефти в КНР, уступив первую строчку Саудовской Аравии. В прошлом году Россия поставила в Китай 86,25 млн т нефти, или 1,72 млн баррелей в сутки, что на 8,3% больше показателей 2021 г. РФ также нарастила экспорт СПГ на 43,9% до 6,5 млн т.