«Интерфакс»: Минэкономразвития не одобрило идею создания списка экспортеров бензина
Минэкономразвития выступило против идеи Минэнерго о создании списка экспортеров нефтепродуктов в качестве меры для борьбы с серым экспортом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Вместо этого Минэкономразвития предложило ввести лицензирование экспорта, что позволит избежать необходимости публикации компаний, занимающихся экспортом, и их агентов. При этом в Минэнерго считают, что лицензирование приведет к тому, что отслеживать деятельность большого количества лицензиаров окажется трудным на практике.
30 июня вице-премьер Александр Новак поручил проработать квотирование экспорта из России нефтепродуктов. Также отмечалось, что Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) нужно будет принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов. Сообщалось, что ведомства должны представить эти предложения и подготовить необходимые для недопущения серого экспорта проекты документов к 3 августа.
21 июля вице-премьер сообщил, что правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Он отмечал, что в ближайшее время несколько НПЗ выйдут из ремонта, благодаря чему будет увеличено предложение топлива на бирже.
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 в последние недели обновил несколько рекордов. В частности, 20 июля их стоимость на бирже превысила 63 000 руб./т и 69 000 руб./т. соответственно. По состоянию на 3 августа стоимость АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи составила 63 327 руб./т, АИ-95 – 68 832 руб./т.