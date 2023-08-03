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Экономика

«Интерфакс»: Минэкономразвития не одобрило идею создания списка экспортеров бензина

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Минэкономразвития выступило против идеи Минэнерго о создании списка экспортеров нефтепродуктов в качестве меры для борьбы с серым экспортом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. 

Вместо этого Минэкономразвития предложило ввести лицензирование экспорта, что позволит избежать необходимости публикации компаний, занимающихся экспортом, и их агентов. При этом в Минэнерго считают, что лицензирование приведет к тому, что отслеживать деятельность большого количества лицензиаров окажется трудным на практике. 

24 июля СМИ сообщали, что Минэнерго выступило с предложением ограничить список нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. «Интерфакс» писал, что эта мера «может стать основанием для введения квот». 

30 июня вице-премьер Александр Новак поручил проработать квотирование экспорта из России нефтепродуктов. Также отмечалось, что Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) нужно будет принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов. Сообщалось, что ведомства должны представить эти предложения и подготовить необходимые для недопущения серого экспорта проекты документов к 3 августа.

21 июля вице-премьер сообщил, что правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Он отмечал, что в ближайшее время несколько НПЗ выйдут из ремонта, благодаря чему будет увеличено предложение топлива на бирже.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 в последние недели обновил несколько рекордов. В частности, 20 июля их стоимость на бирже превысила 63 000 руб./т и 69 000 руб./т. соответственно. По состоянию на 3 августа стоимость АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи составила 63 327 руб./т, АИ-95 – 68 832 руб./т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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