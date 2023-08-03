«Интерфакс»: Минэкономразвития не одобрило идею создания списка экспортеров бензина

Вместо этого Минэкономразвития предложило ввести лицензирование экспорта, что позволит избежать необходимости публикации компаний, занимающихся экспортом, и их агентов. При этом в Минэнерго считают, что лицензирование приведет к тому, что отслеживать деятельность большого количества лицензиаров окажется трудным на практике.