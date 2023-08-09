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Экономика

Миронов предложил пересмотреть Конституцию для изменения статуса Банка России

Ведомости

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил пересмотреть Конституцию страны на предмет статуса Банка России. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Чтобы покончить с главенством доллара, обеспечить развитие страны и отстоять нашу экономическую безопасность, нужно принимать радикальные решения. Если для этого придется вносить коррективы в Конституцию – давайте вносить. В самом факте изменений ничего невероятного нет», – заявил Миронов.

По его словам, отечественные «монетарные власти не в состоянии решить проблему поддержки национальной валюты, потому что они и есть проблема». Независимость ЦБ, по его мнению, несовместима с национальными интересами России.

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«С начала года рубль потерял 34%, за первые дни августа доллар устремился к отметке 100 [руб.], а руководство ЦБ и Минфина спокойно за всем этим наблюдает. Потому что эти люди зависят не от России, а от Международного валютного фонда», – считает Миронов.

Депутат отметил, что Центробанком «дело не ограничится». Лидер фракции заявил о необходимости «пересмотра 13-й статьи Основного закона о недопустимости государственной идеологии».

С конца июня рубль начал ослабевать к основным иностранным валютам. Сегодня, 9 августа, американский доллар превысил 98 руб. впервые с 24 марта прошлого года, а евро – 107 руб. впервые с 25 марта 2022 г.

Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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