Миронов предложил пересмотреть Конституцию для изменения статуса Банка России

«С начала года рубль потерял 34%, за первые дни августа доллар устремился к отметке 100 [руб.], а руководство ЦБ и Минфина спокойно за всем этим наблюдает. Потому что эти люди зависят не от России, а от Международного валютного фонда», – считает Миронов.