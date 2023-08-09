Миронов предложил пересмотреть Конституцию для изменения статуса Банка России
Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил пересмотреть Конституцию страны на предмет статуса Банка России. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
«Чтобы покончить с главенством доллара, обеспечить развитие страны и отстоять нашу экономическую безопасность, нужно принимать радикальные решения. Если для этого придется вносить коррективы в Конституцию – давайте вносить. В самом факте изменений ничего невероятного нет», – заявил Миронов.
По его словам, отечественные «монетарные власти не в состоянии решить проблему поддержки национальной валюты, потому что они и есть проблема». Независимость ЦБ, по его мнению, несовместима с национальными интересами России.
«С начала года рубль потерял 34%, за первые дни августа доллар устремился к отметке 100 [руб.], а руководство ЦБ и Минфина спокойно за всем этим наблюдает. Потому что эти люди зависят не от России, а от Международного валютного фонда», – считает Миронов.
Депутат отметил, что Центробанком «дело не ограничится». Лидер фракции заявил о необходимости «пересмотра 13-й статьи Основного закона о недопустимости государственной идеологии».
С конца июня рубль начал ослабевать к основным иностранным валютам. Сегодня, 9 августа, американский доллар превысил 98 руб. впервые с 24 марта прошлого года, а евро – 107 руб. впервые с 25 марта 2022 г.
Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.