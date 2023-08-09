Курс доллара превысил 98 рублей впервые с конца марта 2022 года

Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. В частности, в ходе торгов 2 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., 4 августа – 96 руб., а 7 августа он преодолел порог в 97 руб. На торгах 2 августа юань превысил 13 руб. впервые с апреля 2022 г.