Курс евро превысил 107 рублей впервые с конца марта прошлого года

По состоянию на 10:48 мск евро торговался по 107,045 руб. На открытии торгов евро находился на уровне 106,515 руб. К 09:43 европейская валюта превысила 106,9 руб., после чего стала постепенно снижаться. К 10:26 евро упал до 106,36 руб. и после этого перешел к росту.