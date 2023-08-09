Курс евро превысил 107 рублей впервые с конца марта прошлого года
Курс евро превысил 97 руб. впервые с 25 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 10:48 мск евро торговался по 107,045 руб. На открытии торгов евро находился на уровне 106,515 руб. К 09:43 европейская валюта превысила 106,9 руб., после чего стала постепенно снижаться. К 10:26 евро упал до 106,36 руб. и после этого перешел к росту.
Одновременно с этим ходе торгов 9 августа в 10:44 мск доллар торговался на уровне 97,277 руб. (+0,13%), китайский юань – 13,462 руб. (+0,32%).
Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. В частности, в ходе торгов 4 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 96 руб., евро – 106 руб.
Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.
По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.