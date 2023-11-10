Годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,69%

27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. ЦБ также обновил прогноз по годовой инфляции. Теперь регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 7‒7,5% (прошлый был 6‒7%) по итогам этого года. В 2024 г. она снизится до 4‒4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.