Годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,69%
В России по итогам октября потребительские цены выросли на 6,69% в годовом выражении после 6% в сентябре, следует из данных Росстата. В месячном выражении инфляция ускорилась до 0,83%, месяцем ранее показатель составлял 0,87%.
Рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 45 субъектах России. В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, Санкт-Петербурге – на 0,8% (с начала года прирост цен составил 5,5% и 4,9% соответственно).
Продовольственные товары в октябре подорожали на 1,35% по сравнению с сентябрем, в годовом выражении прирост составил 6%, непродовольственные товары – на 0,55% в месячном выражении и на 5,08% по сравнению с прошлым годом. Услуги выросли в цене на 0,48%, на 9,92% в годовом выражении.
Плодоовощная продукция подорожала на 23,99% г/г, в месячном выражении – на 1,91%. Рост цен на помидоры находится на уровне 31,1%, чеснок – на 8,5%, бананы – на 5,8%, апельсины – на 3,6%, виноград – на 2,1%. Цены на картофель, в свою очередь, снизились на 8,9%, капусту белокочанную – на 7,7%, морковь – на 6,6%, яблоки – на 6%, лимоны – на 2,4%, свеклу столовую – на 2,3%.
Газовое моторное топливо подорожало на 1,3%. Цены на бензин снизились на 1,6%, дизельное топливо – на 1,5%. Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, в среднем выросли на 1,2%: на поливитамины – на 4,5%, синупрет – на 4,3%, сульфацетамид – на 3,3%, аллохол – на 2,2% и др. Цены на левомеколь и ренгалин снизились на 0,4%.
Жизненно необходимые препараты в среднем стали дороже на 1%: рост был отмечен на ацетилсалициловую кислоту (4,7%), ацетилцистеин (АЦЦ, 2,1%), фуросемид (2%), цефтриаксон (1,8%), эуфиллин (1,7%), аскорбиновая кислота и ксилометазолин (1,4%), глицин и амброксол (1,2%). Снижение цен зафиксировано на супрастин (0,4%) и бисопролол (0,2%).
Ранее Росстат сообщал, что недельная инфляция в России с 17 по 23 октября ускорилась до 0,24%. В Минэке уточняли, что в годовом выражении рост цен ускорился до 6,59% с 6,38%.
27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. ЦБ также обновил прогноз по годовой инфляции. Теперь регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 7‒7,5% (прошлый был 6‒7%) по итогам этого года. В 2024 г. она снизится до 4‒4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.